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    Facebook оснастили новой функцией

    19.10.2017 [19:28]

    Баку, 19 октября, AЗЕРТАДЖ

    Разработчики Facebook запустили альтернативную новостную ленту в социальной сети, которая получила название Explore, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на TechCrunch.

    В новом разделе пользователь сможет увидеть новости рекомендованных страниц и людей, на которые он не подписан. Посты будут формироваться с учетом интересов каждого и при этом не будут содержать рекламу.

    Отмечается, что ранее вторая лента была доступна только на мобильных устройствах в основной навигации, теперь новая функция работает и на десктоп-версии.

    AZERTAG.AZ :Facebook оснастили новой функцией
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