Facebook оснастили новой функцией

Баку, 19 октября, AЗЕРТАДЖ

Разработчики Facebook запустили альтернативную новостную ленту в социальной сети, которая получила название Explore, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на TechCrunch.

В новом разделе пользователь сможет увидеть новости рекомендованных страниц и людей, на которые он не подписан. Посты будут формироваться с учетом интересов каждого и при этом не будут содержать рекламу.

Отмечается, что ранее вторая лента была доступна только на мобильных устройствах в основной навигации, теперь новая функция работает и на десктоп-версии.