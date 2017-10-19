Facebook оснастили новой функцией
AzerTAg.az
19.10.2017 [19:28]
Баку, 19 октября, AЗЕРТАДЖ
Разработчики Facebook запустили альтернативную новостную ленту в социальной сети, которая получила название Explore, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на TechCrunch.
В новом разделе пользователь сможет увидеть новости рекомендованных страниц и людей, на которые он не подписан. Посты будут формироваться с учетом интересов каждого и при этом не будут содержать рекламу.
Отмечается, что ранее вторая лента была доступна только на мобильных устройствах в основной навигации, теперь новая функция работает и на десктоп-версии.
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