    • / МИР

    МИР


    Facebook вложит 1 миллиард долларов в дата-центр в Вирджинии

    07.10.2017 [10:20]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    Губернатор Вирджинии Терри Маколифф объявил, что Facebook планирует инвестировать более 1 миллиарда долларов в штат, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на CNBC.

    Технологический гигант инвестирует 750 миллионов долларов в строительство дата-центра площадью более 90 тысяч квадратных метров в округе Энрико.

    Кроме того, компания потратит сотни миллионов долларов на строительство "нескольких солнечных установок" для обеспечения дата-центра энергией.

    Власти сообщили, что проект позволит создать тысячи рабочих мест при строительстве и 100 постоянных рабочих мест.

    AZERTAG.AZ :Facebook вложит 1 миллиард долларов в дата-центр в Вирджинии
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    07.10.2017 [11:10]
    Легендарный мессенджер с двадцатилетней историей объявил о закрытии
    07.10.2017 [10:56]
    США повысили тарифы на самолеты Bombardier до 300 процентов
    07.10.2017 [10:07]
    Тропический шторм Нейт ударит по США как ураган первой категории
    06.10.2017 [18:22]
    Microsoft решила закрыть сервис Groove Music
    Facebook вложит 1 миллиард долларов в дата-центр в Вирджинии