Facebook вложит 1 миллиард долларов в дата-центр в Вирджинии

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Губернатор Вирджинии Терри Маколифф объявил, что Facebook планирует инвестировать более 1 миллиарда долларов в штат, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на CNBC.

Технологический гигант инвестирует 750 миллионов долларов в строительство дата-центра площадью более 90 тысяч квадратных метров в округе Энрико.

Кроме того, компания потратит сотни миллионов долларов на строительство "нескольких солнечных установок" для обеспечения дата-центра энергией.

Власти сообщили, что проект позволит создать тысячи рабочих мест при строительстве и 100 постоянных рабочих мест.