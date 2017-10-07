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    Facebook внедрил кнопку для борьбы с фейковыми новостями

    07.10.2017 [20:17]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    Теперь в постах социальной сети Facebook появилась дополнительная кнопка. Нажавший на нее пользователь сможет посмотреть дополнительную информацию о том или ином сообщении.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой runews24.ru, в частности, юзеры смогут получить ссылку на статью в Википедии и на новостное издание, которое опубликовало ту или иную информацию. Также пользователи соцсети смогут узнать, пользователи какой страны делятся сообщением чаще всего.

    Все это, по мнению разработчиков Facebook позволит юзерам самим решать, какую новость следует читать и какому источнику необходимо верить.

     

    AZERTAG.AZ :Facebook внедрил кнопку для борьбы с фейковыми новостями
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