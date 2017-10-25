Федеральному Президенту Австрийской Республики Его превосходительству господину Александру Ван дер Беллену

Уважаемый господин Федеральный Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Австрии – постоянного мира и процветания.

С уважением,

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 23 октября 2017 года.