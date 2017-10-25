Федеральному Президенту Австрийской Республики Его превосходительству господину Александру Ван дер Беллену
AzerTAg.az
25.10.2017 [18:48]
Уважаемый господин Федеральный Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики.
В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Австрии – постоянного мира и процветания.
С уважением,
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 23 октября 2017 года.
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