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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Федеральному Президенту Австрийской Республики Его превосходительству господину Александру Ван дер Беллену

    25.10.2017 [18:48]

    Уважаемый господин Федеральный Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики.

    В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Австрии – постоянного мира и процветания.

    С уважением,

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 23 октября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Федеральному Президенту Австрийской Республики Его превосходительству господину Александру Ван дер Беллену
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