Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ Футбольный клуб «Фенербахче» согласен разорвать соглашение с форвардом Робином ван Перси, который по окончании сезона может стать свободным агентом. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после расставания с 34-летним голландцем стамбульский клуб намерен заявить 18-летнего нападающего сборной Македонии Элифа Элмаза, приобретенного у «Работнички» минувшим летом. Ван Перси еще в конце июля согласовал контракт со своим бывшим клубом «Фейеноордом» по схеме «1+1».

AZERTAG.AZ : «Фенербахче» готов расторгнуть контракт с ван Перси, игрок договорился о возвращении в «Фейеноорд»

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