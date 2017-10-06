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    «Фенербахче» готов расторгнуть контракт с ван Перси, игрок договорился о возвращении в «Фейеноорд»

    06.10.2017 [16:39]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    Футбольный клуб «Фенербахче» согласен разорвать соглашение с форвардом Робином ван Перси, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после расставания с 34-летним голландцем стамбульский клуб намерен заявить 18-летнего нападающего сборной Македонии Элифа Элмаза, приобретенного у «Работнички» минувшим летом.

    Ван Перси еще в конце июля согласовал контракт со своим бывшим клубом «Фейеноордом» по схеме «1+1».

     

    AZERTAG.AZ :«Фенербахче» готов расторгнуть контракт с ван Перси, игрок договорился о возвращении в «Фейеноорд»
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