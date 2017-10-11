    • / КУЛЬТУРА

    КУЛЬТУРА


    Фидан Гаджиева спела песню на слова Лейлы Алиевой

    11.10.2017 [15:58]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    Народная артистка Фидан Гаджиева спела песню на слова вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

    Сообщив об этом АЗЕРТАДЖ, оперная певица отметила, что композицию «Фонари», написанную на слова Лейлы Алиевой, она впервые исполнила для членов своей семьи. «Им очень понравилось. Песня еще нигде не звучала. Музыку написал Эльдар Гасанов».

    AZERTAG.AZ :Фидан Гаджиева спела песню на слова Лейлы Алиевой
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    11.10.2017 [13:34]
    Фильм «Гранатовый сад» получил приглашение на 26-й кинофестиваль Heartland
    11.10.2017 [11:25]
    В Баку открылась VI Международная выставка «От отходов к искусству»
    10.10.2017 [22:30]
    При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева прошел II Международный симпозиум по скульптуре «Песня камня»
    10.10.2017 [17:50]
    В Баку откроется фотовыставка «Открой для себя Азербайджан»
    Фидан Гаджиева спела песню на слова Лейлы Алиевой