Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ Народная артистка Фидан Гаджиева спела песню на слова вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Сообщив об этом АЗЕРТАДЖ, оперная певица отметила, что композицию «Фонари», написанную на слова Лейлы Алиевой, она впервые исполнила для членов своей семьи. «Им очень понравилось. Песня еще нигде не звучала. Музыку написал Эльдар Гасанов».

AZERTAG.AZ : Фидан Гаджиева спела песню на слова Лейлы Алиевой

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