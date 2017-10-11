Фильм «Гранатовый сад» получил приглашение на 26-й кинофестиваль Heartland

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Лента азербайджанского режиссера Ильгара Наджафа «Гранатовый сад» получила приглашение на 26-й кинофестиваль Heartland.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, фестиваль пройдет в городе Индианаполис (США) с 12 по 22 октября. Показ картины состоится 21 октября.

Фильм номинирован на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В эту категорию, помимо азербайджанской картины, вошли и произведения кинематографистов 10 стран, номинированных на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в текущем году – Турции, Франции, Швейцарии, Новой Зеландии, Индии, Пакистана, Норвегии и Непала.