Фильм азербайджанского режиссера удостоен двух престижных наград

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Художественный фильм «Çölçü» (Степняк / Steppe Man) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева был успешно представлен на конкурсе Chicago International Art-house Film Festival «BLOWUP FILM FEST» и стал финалистом в двух номинациях: «Лучший художественный фильм – приз Антониони» и «Лучшая режиссура – приз Тарковского».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, «Çölçü» снят по заказу Министерства культуры и туризма на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсер - Мушвиг Хатамов, исполнительный продюсер Азер Гулиев.

Роли исполнили Бахруз Вагифоглу, Видади Гасанов, Джавидан Мамедли, а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и др.

Молодой степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - это новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь.

Лента была представлена на более тридцати трех международных кинофестивалях, признана лучшей в различных номинациях, творческий коллектив отмечен различными наградами и дипломами.