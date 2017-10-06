Фильм о таэквондистке Патимат Абакаровой сняли в Азербайджане

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Фильм о бронзовом призере Олимпиады по таэквондо Патимат Абакаровой сняли в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главная задача короткометражной картины – рассказать о том, что спортсменки могут быть женственными.

«Сняться в короткометражке мне предложил телеканал «СBС Sport». В начале фильма зрителей знакомят с моими привычными буднями спортсменки. Ну а после наступит перевоплощение, я предстану не только как таэквондистка. Режиссеры узнали, что я хорошо пою и это пришлось доказывать в фильме», – рассказала в беседе Абакарова.

Премьера фильма состоится 7 октября.