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    Фильм о таэквондистке Патимат Абакаровой сняли в Азербайджане

    06.10.2017 [13:26]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Фильм о бронзовом призере Олимпиады по таэквондо Патимат Абакаровой сняли в Азербайджане.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главная задача короткометражной картины – рассказать о том, что спортсменки могут быть женственными.

    «Сняться в короткометражке мне предложил телеканал «СBС Sport». В начале фильма зрителей знакомят с моими привычными буднями спортсменки. Ну а после наступит перевоплощение, я предстану не только как таэквондистка. Режиссеры узнали, что я хорошо пою и это пришлось доказывать в фильме», – рассказала в беседе Абакарова.

    Премьера фильма состоится 7 октября.

     

    AZERTAG.AZ :Фильм о таэквондистке Патимат Абакаровой сняли в Азербайджане
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