Финляндия выделит на климатические проекты 114 миллионов евро

Хельсинки, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Средства предназначены для финансирования проектов по строительству возобновляемой и чистой энергии и других климатических проектов в развивающихся странах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Финляндия совместно с Международной финансовой корпорацией IFC учредит климатический фонд, предназначенный для финансирования проектов по строительству возобновляемой и чистой энергии и других климатических проектов в развивающихся странах.

В общей сложности в фонд будет направлено 114 миллионов евро сроком на 25 лет.

Речь идет о крупнейшем в истории Финляндии вложении в международные климатические проекты.

Нигяр Джафарли

cобкор АЗЕРТАДЖ

Хельсинки