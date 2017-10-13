Финляндия выделит на климатические проекты 114 миллионов евро
AzerTAg.az
Хельсинки, 13 октября, АЗЕРТАДЖ
Средства предназначены для финансирования проектов по строительству возобновляемой и чистой энергии и других климатических проектов в развивающихся странах.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Финляндия совместно с Международной финансовой корпорацией IFC учредит климатический фонд, предназначенный для финансирования проектов по строительству возобновляемой и чистой энергии и других климатических проектов в развивающихся странах.
В общей сложности в фонд будет направлено 114 миллионов евро сроком на 25 лет.
Речь идет о крупнейшем в истории Финляндии вложении в международные климатические проекты.
Нигяр Джафарли
cобкор АЗЕРТАДЖ
Хельсинки
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