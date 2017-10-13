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    ОБЩЕСТВО


    Финляндия выделит на климатические проекты 114 миллионов евро

    13.10.2017 [13:07]

    Хельсинки, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    Средства предназначены для финансирования проектов по строительству возобновляемой и чистой энергии и других климатических проектов в развивающихся странах.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Финляндия совместно с Международной финансовой корпорацией IFC учредит климатический фонд, предназначенный для финансирования проектов по строительству возобновляемой и чистой энергии и других климатических проектов в развивающихся странах.

    В общей сложности в фонд будет направлено 114 миллионов евро сроком на 25 лет.

    Речь идет о крупнейшем в истории Финляндии вложении в международные климатические проекты.

    Нигяр Джафарли

    cобкор АЗЕРТАДЖ

    Хельсинки

    AZERTAG.AZ :Финляндия выделит на климатические проекты 114 миллионов евро
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