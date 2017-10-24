Фонд “Знание” провел творческий вечер Евгения Евтушенко

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

В рамках программы “Культурное просвещение” Фонда “Знание” при Президенте Азербайджанской Республики состоялось литературно-художественное мероприятие, посвященное жизни и творчеству видного русского поэта Евгения Евтушенко.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в фонде, в мероприятии, проведенном в обществе “Содружество”, приняли участие слушатели курса азербайджанского языка, организованного Фондом “Знание” совместно с Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви.

Заслуженный работник культуры, член лекторской группы Фонда “Знание” Рафиг Кашанлы прочел лекцию, посвященную творчеству Евгения Евтушенко. Лектор напомнил, что известный русский поэт второй половины прошлого века был автором 20 поэм и около 200 стихотворений и песен. По его словам, в 50-е годы вышел в свет сборник стихов поэта “Шоссе Энтузиастов” и поэма “Станция Зима”, а в начале 60 годов его “Бабий Яр” стал известен за пределами страны.

Слушатели курса азербайджанского языка прочли отрывки из стихотворений поэта. Лектор ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия.