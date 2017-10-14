Формирования вооруженных сил Армении 117 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО

Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток 117 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберянского и Иджеванского районов Республики Армения, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджилы, Бала Джафарли Газахского района, с позиций, находящихся в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района, - наши позиции, расположенные в селах Коханеби, Асрик Джырдахан и на безымянных высотах в Товузском районе, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах в Красносельском районе, - наши позиции, находящиеся в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гядабейском районе.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Намирли, Шихлар, Джавахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдлер, Горадиз Физулинского района, Нюзгар и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.