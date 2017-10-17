    • / КУЛЬТУРА

    КУЛЬТУРА


    Фотокорреспондент АЗЕРТАДЖ удостоен золотого диплома Международной фотографической ассоциации

    17.10.2017 [12:20]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Фотокорреспондент АЗЕРТАДЖ Ильгар Джафаров удостоен золотого диплома Международной фотографической ассоциации Master of Light (Gold Diploma MOL PA) на проходившем в городе Добой (Босния и Герцеговина) международном фотоконкурсе INFINITY 2017.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в фотоконкурсе, проходившем под патронажем Американского общества фотографов (PSA) приняли участие около 300 фотографов из 57 стран мира.

    Победу фотокорреспонденту в номинации "Городская жизнь" принёс снимок "Поколения в городе", который был снят в июле 2012 года в Киеве.

    Master of Light Photographic Association (Фотографическая Ассоциация Магистр света) - международная организация, базирующаяся в городе Ванкувер (Канада). Цель ассоциации – пропаганда фотографического искусства во всём мире, независимо от стиля, техники или жанра.

    AZERTAG.AZ :Фотокорреспондент АЗЕРТАДЖ удостоен золотого диплома Международной фотографической ассоциации
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    16.10.2017 [21:40]
    В Международном центре мугама состоялось открытие Недели итальянского языка
    16.10.2017 [20:21]
    Документальное кино помогает решать социальные проблемы
    16.10.2017 [17:45]
    В Баку пройдет индийский концерт «Bollywood Night» 
    16.10.2017 [17:17]
    В Франкфурте прошло мероприятие, посвященное 200-летию создания немецких поселений на Южном Кавказе
    Фотокорреспондент АЗЕРТАДЖ удостоен золотого диплома Международной фотографической ассоциации Фотокорреспондент АЗЕРТАДЖ удостоен золотого диплома Международной фотографической ассоциации