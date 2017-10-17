Фотокорреспондент АЗЕРТАДЖ удостоен золотого диплома Международной фотографической ассоциации
AzerTAg.az
Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ
Фотокорреспондент АЗЕРТАДЖ Ильгар Джафаров удостоен золотого диплома Международной фотографической ассоциации Master of Light (Gold Diploma MOL PA) на проходившем в городе Добой (Босния и Герцеговина) международном фотоконкурсе INFINITY 2017.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в фотоконкурсе, проходившем под патронажем Американского общества фотографов (PSA) приняли участие около 300 фотографов из 57 стран мира.
Победу фотокорреспонденту в номинации "Городская жизнь" принёс снимок "Поколения в городе", который был снят в июле 2012 года в Киеве.
Master of Light Photographic Association (Фотографическая Ассоциация Магистр света) - международная организация, базирующаяся в городе Ванкувер (Канада). Цель ассоциации – пропаганда фотографического искусства во всём мире, независимо от стиля, техники или жанра.
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