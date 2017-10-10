Французский журналист опубликовал статью об армяно-азербайджанском,  нагорно-карабахском конфликте

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

На днях группа французских журналистов посетила Азербайджан, ознакомилась с его достопримечательностями, получила обширную информацию об истории, культуре нашего народа, а также о главной проблеме страны - армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, французский журналист - блогер Джонатан-Симон Сэллем напечатал статью, посвященную этому конфликту. Его статья «Конфликт в Карабахе: или необходимо вернуть Баку то, что принадлежит Баку» примечательна тем, что автор затрагивает или совершенно не известный для французского читателя конфликт, или поданный с легкого пера проармянских сил искаженно, однобоко.

В публикации отмечается, что на протяжении веков азербайджанцы и армяне жили в Карабахе. Однако стремление карабахских армян отделиться от Азербайджана при поддержке Армении привела регион к смертоносному хаосу. Крупномасштабные армяно-азербайджанские боевые действия начались в конце 1991 года и продолжаются по сей день.

Автор отмечает, что события февраля 1988 года - начала кровавого конфликта в Карабахе - были драматичными, внезапными и почти повсеместно непредсказуемыми для Европы, так как ее жители почти забыли силу национализма как политической силы. Это была первая серьезная ссора двух соседних народов на национальной почве поздней коммунистической эпохи. Карабахский конфликт можно назвать «самым неожиданным» и «самым предопределенным».

Говоря о причинах возникновения конфликта, французский журналист подчеркивает, что это связано с расхожим национальным самовыражением; нарушением Арменией границы; нестабильной, слабой системой безопасности и, наконец, отсутствием диалога между конфликтующими сторонами. Все это создало предпосылки для образования трещин, которые на десятилетия отдалили Армению и Азербайджан.

«Для азербайджанцев Карабах является культурным центром, подарившим таких поэтов и композиторов, как Вагиф, Хуршуд бану Натаван, Узеир Гаджибейли. Одно это показывает связь этой территории с Азербайджаном. Богатому региону Карабаху, также как Эльзасу, Фландрии или Кашмиру, суждено стать полем битвы», - отмечается в публикации.

Далее автор описывает события 1988 года. Сотни тысяч азербайджанцев были жестоко изгнаны из Армении. Затем, впервые в истории Советского Союза, Нагорный Карабах проголосовал за выход из состава Азербайджана, после чего в Ереване начались самые многочисленные в советские годы митинги.

Развал СССР в 1991 году изменил карабахскую войну из гражданской в межнациональную. Международное сообщество признало Карабах территорией Азербайджана. Однако продажа Россией советского оружия обоим сторонам конфликта способствовала усугублению ситуации.

В статье приведены исторические факты, свидетельствующие о принадлежности Карабаха Азербайджану. Французский журналист пишет: «Карабах был частью государства, управляемого тюркскими мусульманскими династиями. На нынешней территории Азербайджана, в Карабахе проживали тюркоязычные народы. XVIII век ознаменовался созданием Карабахского ханства, управляемого азербайджанской династией Джаваншира. Это было азербайджанское ханство, управляемое династической традицией азербайджанского дворянства, и азербайджанцы господствовали над другими династиями и этническими группами, которые там жили.

В 1805 году Карабахское ханство и Российская Империя подписали Кюрекчайский договор, согласно которому Карабахское ханство было подчинено господству России. После захвата Россией всего Кавказского региона, Российская империя начала осуществлять политику по принципу «разделяй и властвуй», используя все средства для установления и укрепления своего контроля над захваченной территорией. Переселение армян из Ирана и Османской империи в Карабах, которое будет искусственно искажать демографию региона, было частью этих мер. Этнический состав этого региона полностью изменился после войн (1806-1813, 1826-1828 гг.) между Россией и Ираном, а также после войны между Россией и Османской Империей (1828-1829 гг.). Только лишь за период 1828-1830 гг. из Ирана было переселено более 40 000 и 84 600 армян из Османской империи в Азербайджан».

В статье также повествуется о создании по указанию царя в 1828 году на территории оккупированных азербайджанских ханств (Иреван и Нахчыван) армянской провинции.

После подписания Гюлистанского (1813 года) и Тюркменчайского (1828 года) договоров о распределении азербайджанских территорий между Ираном и Россией был запущен проект появления «армянского государства» с целью создания буферной зоны на бывших азербайджанских землях.

Триста лет назад, размышляя о контурах будущей империи, российский император Петр I, отправляя своих эмиссаров на юг, сказал: «Мы должны стремиться объединить их (армян) и привести в наши страны, чтобы они стали оплотом России». С этой целью в первой половине XIX века из Ирана в Азербайджан переехало 300 тысяч армян, которые поселились в Иреване (ныне Ереван), Нахчыване, Зангезуре, Даралаязе, Ордубаде, Ведибасаре и других регионах.

Однако, несмотря на переселение армян в азербайджанские земли, азербайджанцы всегда преобладали по численности над армянами.

Насильственное переселение азербайджанцев на нынешние территории Армении и Карабаха сопровождалось массовым насилием и зверствами против мирного населения, осуществляемое правительством царской России в начале ХХ века, в частности, в 1905-1907 годы. Сотни азербайджанских деревень были сожжены, а население было жестоко убито.

События тех лет находят отклик сегодня. Конфликт все еще продолжается. Четыре резолюции ООН не помогли восстановить справедливость в Азербайджанском регионе. Только лишь военный прорыв Азербайджана на свои оккупированные территории в апреле 2016 года, позволил Баку отвоевать несколько квадратных километров земли.

Автор пишет, что в отвоеванной деревне Джоджуг Мерджанлы Азербайджан осуществляет комплексные строительные работы. В течение нескольких месяцев были построены сотни домов для беженцев, которые жили на другой стороне линии соприкосновения. После того, как Баку объявил о том, что 50 домов уже построены, более 400 беженцев, разбросанных по всей территории Азербайджана, в течение 24 часа попросили разрешения жить в них.

«Никто не знает, каким будет будущее, но хорошо обученные войска, обеспеченные передовой военной техникой, готовы защищать и восстанавливать каждую пядь украденной Родины. В случае возникновения новой эскалации конфликта, шансы международного сообщества восстановить спокойствие через 4 дня ничтожно малы. Поэтому для принимающих решение сил Европы крайне важно приехать на место конфликта и изучить историю региона и предложить справедливый план мирного разрешения конфликта», - резюмирует журналист Джонатан-Симон Сэллем.