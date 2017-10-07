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    Футбольная команда АЗЕРТАДЖ сыграла в пятом туре «Партнерского кубка Нuawei-2017» вничью

    07.10.2017 [14:40]

    Баку, 7 октября, AЗЕРТАДЖ

    7 октября стартовал пятый тур группового этапа турнира по мини-футболу за «Партнерский кубок Нuawei-2017». Команда АЗЕРТАДЖ (группа «А») встретилась с коллективом «Ultra».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, матч, который прошел на стадионе «Шафа», завершился со счетом 5:5. В составе журналистов дубль оформили Афган Поладлы и Илькин Джаванширов. Отличился также Джалал Фирудинов.

    В других играх группы «А» встретятся команды «Faber» и «Azconnect B», а также «Aztelekom» и коллектив Главного информационно-коммуникационного Министерства внутренних дел.

    Организатор турнира – компания Huawei, являющаяся лидером в предложении решений в области информационно-коммуникационных технологий. В рамках турнира в двух группах соревнуются 12 команд, представляющих Huawei, Главное информационно-коммуникационное управление Министерства внутренних дел, AЗЕРТАДЖ, Smartcom, Azerconnect A, Azercell, Norm, Ultra, Baktelekom, Azerconnect B, Faber и Aztelekom.

    Турнир завершится 28 октября.

    AZERTAG.AZ :Футбольная команда АЗЕРТАДЖ сыграла в пятом туре «Партнерского кубка Нuawei-2017» вничью
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