Футбольная команда АЗЕРТАДЖ сыграла в пятом туре «Партнерского кубка Нuawei-2017» вничью
AzerTAg.az
Баку, 7 октября, AЗЕРТАДЖ
7 октября стартовал пятый тур группового этапа турнира по мини-футболу за «Партнерский кубок Нuawei-2017». Команда АЗЕРТАДЖ (группа «А») встретилась с коллективом «Ultra».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, матч, который прошел на стадионе «Шафа», завершился со счетом 5:5. В составе журналистов дубль оформили Афган Поладлы и Илькин Джаванширов. Отличился также Джалал Фирудинов.
В других играх группы «А» встретятся команды «Faber» и «Azconnect B», а также «Aztelekom» и коллектив Главного информационно-коммуникационного Министерства внутренних дел.
Организатор турнира – компания Huawei, являющаяся лидером в предложении решений в области информационно-коммуникационных технологий. В рамках турнира в двух группах соревнуются 12 команд, представляющих Huawei, Главное информационно-коммуникационное управление Министерства внутренних дел, AЗЕРТАДЖ, Smartcom, Azerconnect A, Azercell, Norm, Ultra, Baktelekom, Azerconnect B, Faber и Aztelekom.
Турнир завершится 28 октября.
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание