Футбольная команда АЗЕРТАДЖ вышла в четвертьфинал «Кубка партнерства Huawei – 2017» ВИДЕО

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

7 октября стартовал 5-й тур группового этапа турнира по мини-футболу за «Кубок партнерства Huawei – 2017». Команда АЗЕРТАДЖ, выступившая на турнире в группе «А», в 5-м туре встретилась с коллективом «Ультра».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, встреча, проходившая на стадионе «Шафа» в условиях напряженной спортивной борьбы, завершилась со счетом 5:5. Игравшие в составе журналистов Афган Поладлы и Илькин Джаванширов оформили дубль. Другой гол забил Джалал Фирудинов.

Таким образом, футбольная команда АЗЕРТАДЖ, набрав 8 очков в пяти матчах, проведенных в группе «А», вышла в четвертьфинал турнира.

Организатором турнира является ведущий поставщик решений в сфере информационно-коммуникационных технологий – компания «Huawei». «Huawei», Главное информационно-коммуникационное управление Министерства внутренних дел, АЗЕРТАДЖ, «Smartcom», «Azerconnect A», «Azercell», «Norm», «Ultra», «Baktelekom», «Azerconnect B», «Faber», «Aztelekom» и 12 команд соревнуются в рамках турнира в двух группах. В состав каждой команды входят 15 игроков и 1 капитан. Команды, занявшие места в группах в первых 4 строчках, получат путевку в четвертьфинал.

Турнир завершится 28 октября.