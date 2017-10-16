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    Футбольный клуб «Реал» интересуется Алабой

    16.10.2017 [15:38]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Универсальный защитник «Баварии» Давид Алаба по-прежнему привлекает внимание «Реала».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мадридцы рассматривают вариант с австрийцем из-за того, что левые и центральные защитники команды часто травмируются.

    «Реал» уже пытался приобрести Алабу минувшим летом, но мюнхенцы ответили отказом.

    Контракт защитника с «Баварией» рассчитан до 2021 года.

    AZERTAG.AZ :Футбольный клуб «Реал» интересуется Алабой
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