Футбольный клуб «Реал» интересуется Алабой
AzerTAg.az
16.10.2017 [15:38]
Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ
Универсальный защитник «Баварии» Давид Алаба по-прежнему привлекает внимание «Реала».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мадридцы рассматривают вариант с австрийцем из-за того, что левые и центральные защитники команды часто травмируются.
«Реал» уже пытался приобрести Алабу минувшим летом, но мюнхенцы ответили отказом.
Контракт защитника с «Баварией» рассчитан до 2021 года.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
16.10.2017 [16:25]
16.10.2017 [15:59]
16.10.2017 [15:53]
16.10.2017 [13:35]
МУЛЬТИМЕДИА
16.10.2017 [17:54]
16.10.2017 [13:25]
16.10.2017 [11:36]
16.10.2017 [10:04]
16.10.2017 [17:36]
16.10.2017 [16:57]
16.10.2017 [14:53]
16.10.2017 [17:59]
16.10.2017 [17:40]
16.10.2017 [15:59]
16.10.2017 [15:51]
16.10.2017 [17:55]
16.10.2017 [16:29]
16.10.2017 [15:56]
16.10.2017 [12:06]
16.10.2017 [17:45]
16.10.2017 [17:17]
14.10.2017 [18:31]
14.10.2017 [14:53]
16.10.2017 [15:51]
13.10.2017 [12:49]
13.10.2017 [11:48]
16.10.2017 [15:58]
16.10.2017 [14:57]
15.10.2017 [09:48]
16.10.2017 [16:02]
16.10.2017 [14:45]
14.10.2017 [18:50]
16.10.2017 [13:00]
16.10.2017 [13:50]
14.10.2017 [22:27]
14.10.2017 [19:20]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание