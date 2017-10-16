Футбольный клуб «Реал» интересуется Алабой

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Универсальный защитник «Баварии» Давид Алаба по-прежнему привлекает внимание «Реала».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мадридцы рассматривают вариант с австрийцем из-за того, что левые и центральные защитники команды часто травмируются.

«Реал» уже пытался приобрести Алабу минувшим летом, но мюнхенцы ответили отказом.

Контракт защитника с «Баварией» рассчитан до 2021 года.