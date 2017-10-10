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    ПОЛИТИКА


    Г.Карасин: В тексте Конвенции о правовом статусе Каспийского моря сбалансированы потребности всех пяти стран

    10.10.2017 [20:37]

    Москва, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    «В согласованном на сегодняшний день тексте Конвенции о правовом статусе Каспийского моря сбалансированы потребности всех пяти стран и не ущемляются базовые интересы ни одной из них», – сказал в интервью агентству «РИА Новости» статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

    Замминстра иностранных дел РФ отметил, что осталось найти оптимальные формулировки нескольких статей с тем, чтобы поставить финальную точку в многолетней кропотливой работе и вынести документ на подписание глав государств. Он выразил надежду, что окончательный варинт документа будет одобрен на очередном Совещании министров иностранных дел «Каспийской пятерки», сроки проведения которого сейчас обговариваются по дипканалам.

    Фарида Абдуллаева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Москва

    AZERTAG.AZ :Г.Карасин: В тексте Конвенции о правовом статусе Каспийского моря сбалансированы потребности всех пяти стран
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