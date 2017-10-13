Генерал-лейтенант в отставке Яшар Айдемиров: «Полонез» - оружие, которое может конкурировать с «Искандерами»

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Некоторые военные эксперты высказывают различные мнения по поводу того, что по точности поражения цели и разрушительной силе аналогов оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) «Искандер», которые считаются самым большим достижением российского военно-промышленного комплекса (ВПК), как и способных конкурировать с «Искандерами» и сбивать его ракеты систем противовоздушной или противоракетной обороны (ПВО-ПРО), не существует.

В ответ на запрос АЗЕРТАДЖ бывший командир корпуса ВС Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант в отставке Яшар Айдемиров сообщил, что подобные высказывания в разное время звучали и для других ракетных комплексов, таких как “Темп-С”, “OKA”, “Луна-M”, “Точка-У”. Однако развитие производства современных систем ПВО и ПРО привели к тому, что некоторые из вышеуказанных ракетных комплексов потеряли свою актуальность, либо вообще были сняты с вооружения. «Так повелось, что многие производители оружия несколько преувеличивают тактико-технические показатели своей продукции, так же рассчитывая на психологическое воздействие на противника. При этом в ходе практического применения оружия, она не всегда оправдывает ожидаемый результат. Если учесть тот факт, что до сегодняшнего дня комплексы «Искандер» не использовались ни в одной войне, т.е. они не применялись в ходе реальных боевых действий, то высказывать точные соображения об их возможностях было бы, по меньшей мере, несерьезно», - добавил генерал-лейтенант в отставке.

Относительно утверждения о том, что не существует оружия, которое может конкурировать с «Искандерами», бывший командир корпуса ВС Азербайджана отметил, что они не имеют под собой никаких военно-научных обоснований. «С этой точки зрения, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез» белорусского производства по своим характеристикам практически не уступают «Искандерам». Например, ракетные системы «Полонез» во время практического применения в ходе государственных испытаний, которое прошли летом 2016 года, успешно продемонстрировали все свои возможности, описанные в характеристике. Самое главное, они с точностью поразили все цели. Система, которая надежно и эффективно прошла испытание, способна наносить удары на больших площадях и с максимальной точностью. Согласно данным, заявленным производителем, «Полонез» предназначен для высокоточного поражения расположенной на открытой местности и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной техники, других объектов противника на дальности 50-280, а в перспективе и более 300 км. Эта ракетная система способна одновременно поражать 8 целей, при этом на максимальном удалении отклонение от заданных координат не превышает 30 м. Если учесть, что «Полонез» – это ракетная система залпового огня, то этот показатель не может считаться погрешностью.

Еще одним из преимуществ «Полонеза» является то, что он базируется на колесных шасси повышенной проходимости типа МЗКТ-7930 «Астролог». По этой причине применение «Полонезов» на территориях со сложным горным рельефом не создает никаких трудностей. В конечном итоге следует отметить, что принятие на вооружение нашей армии «Полонезов», наряду с многократным усилением военного арсенала и боеспособности Вооруженных сил Азербайджана, позволит еще более укрепить наш перевес в военном балансе в регионе. В настоящее время самыми мощными системами вооружения, существующими в мире, считаются межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Экономическая мощь Азербайджана позволяет нашей стране приобрести и эти ракетные комплексы. Но есть ли в этом нужда? Конечно же, нет. Потому что наш противник находится не в тысячах километрах от нас, а на нашей же территории. Поэтому нам нужны такие виды вооружения, которые соответствовали бы географическим данным той территории, где будут вестись боевые операции. С этой точки зрения, с полной уверенностью можно сказать, что теми видами вооружения и военной техники, в том числе многоцелевыми ракетными системами, которыми располагает азербайджанская армия, можно не только освободить оккупированные территории, но даже за короткий срок уничтожить все стратегические и военные объекты государственного значения на территории противника», - заключил эксперт.