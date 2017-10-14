Генерал-лейтенанту Гусейну Расулбекову принадлежит особое место в военной истории и развитии службы связи Азербайджана

Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

Славный жизненный путь генерал-лейтенанта Гусейна Расулбекова, которому принадлежат важные заслуги в подготовке сотен профессиональных военнослужащих для Родины, – прекрасный образец для наших офицеров и солдат. С этой точки зрения его жизненный путь, деятельность должны глубоко изучаться, широко пропагандироваться среди молодежи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти мысли прозвучали на мероприятии по случаю 100-летнего юбилея выдающегося военного и государственного деятеля, генерал-лейтенанта артиллерии Гусейна Расулбекова.

На мероприятии, проходившем в рамках заседания президиума Благотворительного общественного объединения «Дербент», была почтена память генерал-лейтенанта Гусейна Расулбекова.

Председатель общественного объединения, профессор по военной истории отдела адъюнктуры и науки Военной академии Вооруженных сил, доктор исторических наук Нурулла Алиев, выступая на мероприятии, рассказал об исторических заслугах генерал-лейтенанта Гусейна Расулбекова, долгие годы работавшего министром связи Азербайджана, подробно проинформировал о его жизни и деятельности.

Член правления Благотворительного общественного объединения «Дербент» Рафиг Рагимов выступил с докладом о славном жизненном пути и деятельности генерал-лейтенанта Гусейна Расулбекова. Было отмечено, что Гусейн Расулбеков, которому принадлежит особое место в военной истории Азербайджана, родился в 1917 году в Дербенте. Поступив в 1932 году в Политехнический техникум в тогдашнем городе Орджоникидзе, Гусейн Расулбеков через четыре года продолжил образование на факультете инженеров сигнализации и связи Ленинградского электротехнического института. Это учебное заведение сыграло важную роль в дальнейшей деятельности Гусейна Расулбекова в области связи. Он был первым азербайджанцем, окончившим в 1941 году Артиллерийскую академию Красной Армии им. Дзержинского. В тот же год Гусейн Расулбеков был направлен в Приморскую войсковую группу в Одессе и участвовал в войне как инженер 15-й бригады противовоздушной обороны. Во время Великой Отечественной войны он работал на различных инженерных должностях в штабах в составе войск противовоздушной обороны, принимал участие в обороне Одессы, Керчи, Севастополя и Северного Кавказа. А в конце войны молодой офицер был начальником артиллерии 99-й дивизии войск противовоздушной обороны Закавказского фронта.

После Второй мировой войны Г.Расулбеков долгие годы работал на ответственных военных должностях в войсках Бакинского округа противовоздушной обороны. Гусейн Расулбеков, являвшийся в 1960-1962 годах генерал-майором инженерно-технической службы, в 1966-1975 годах служил командующим зенитно-артиллерийских войск Бакинского округа противовоздушной обороны. В 1968 году за образцовую службу Гусейну Расулбекову было присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенанта артиллерии. В советский период он был единственным азербайджанцем, который поднялся до должности командующего зенитно-артиллерийскими войсками противовоздушной обороны.

Было доведено до внимания, что Гусейн Расулбеков, назначенный в 1975 году на должность министра связи Азербайджана, добился больших успехов и в этой области. Ему принадлежат особые заслуги в развитии службы связи Азербайджана, телефонизации городов и районов нашей республики, укреплении материально-технической базы радио и телевидения. В 1975-1980 годах в Баку были построены и сданы в эксплуатацию две междугородние телефонные и телеграфные станции связи. Все это было лишь частью многогранной деятельности Гусейна Расулбекова. В 1984 году выдающийся государственный и военный деятель ушел из жизни и похоронен в Аллее почетного захоронения.

Было отмечено, что при личном участии Гусейна Расулбекова были разработаны проекты и построены Главпочтамт, Дом связи, узлы связи и пр. Уже более двадцати лет азербайджанское телевидение и другие телеканалы распространяют свои передачи на весь мир посредством современной телебашни, возведенной близ Нагорного парка. Гусейну Расулбекову принадлежат важные заслуги в возведении телебашни. Глядя на придающую нашему городу особую красоту грандиозную установку, наш народ вспоминает его.

Было подчеркнуто, что заслуги Гусейна Расулбекова всегда получали высокую оценку, он был награжден различными орденами и медалями. В Баку на доме, где жил Гусейн Расулбеков, являвшийся депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР нескольких созывов, установлена мемориальная доска. Кроме того, его имя носит Бакинский колледж связи и транспорта. В настоящее время в городе Дербент, на улице, где он родился, и в школе, где учился, установлена мемориальная доска. В Музее боевой славы города создана широкая экспозиция, посвященная боевому пути мужественного генерала, и установлен его бюст. Один из проспектов Дербента носит имя генерал-лейтенанта Гусейна Расулбекова.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный жизни и многогранной деятельности Гусейна Расулбекова.

Представители Общественного объединения, члены семьи Г.Расулбекова и другие в своих выступлениях рассказали о его широкомасштабной деятельности как военного и политического деятеля. Выступившие выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу об увековечении памяти Г.Расулбекова и других исторических личностей.

На заседании состоялась также презентация книги «Жизненный путь», автором которой является активный член Благотворительного общественного объединения «Дербент», доктор философии по химии Лейла Абдуллаева. Книга посвящается научной деятельности известного деятеля науки, доктора исторических наук, профессора, ныне покойного Бахруза Абдуллаева.

Затем были обсуждены итоги деятельности Общественного объединения за девять месяцев года и предстоящие задачи.