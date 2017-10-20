Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу направлено письмо, разоблачающее армянскую ложь о нагорно-карабахском конфликте

Вашингтон, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

В качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН издано письмо постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН Яшара Алиева на имя генерального секретаря Организации Антониу Гутерриша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в письме обстоятельно и решительно отвергаются распространяемые Арменией в ООН и других международных организациях различного рода документы от имени незаконного сепаратистского режима, который она создала в Нагорно-Карабахском регионе и других оккупированных территориях Азербайджана, всякого рода провокационные и далекие от реальности заявления Еревана об отказе Азербайджана от сотрудничества и якобы осуществляемой им политике коллективного наказания проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, а также попытки армянской стороны сфальсифицировать историю в угоду своим аннексионистским интересам.

В связи с этим постоянный представитель Азербайджана напоминает, что Армения использовала военную силу для захвата части территории Азербайджана, включая Нагорно-Карабахский регион, семь прилегающих к нему районов и несколько эксклавов. Развязанная Арменией война унесла жизни десятков тысяч людей, разрушила города и привела к тому, что более одного миллиона азербайджанцев были насильно изгнаны из своих домов и оставили свое имущество, а тысячи людей пропали без вести.

Постоянный представитель Азербайджана отмечает, что на международном уровне самым недвусмысленным образом неоднократно заявлялось о незаконности сепаратистского режима, который полностью управляется и контролируется Арменией и который в конечном счете является ничем иным, как результатом агрессии и этнической чистки. В этой связи в письме приводятся соответствующие положения резолюций Совета Безопасности ООН 1993 года по армяно-азербайджанскому конфликту, а также выводы Большой палаты Европейского суда по правам человека в принятом в 2015 году решении по существу дела «Чирагов и другие против Армении».

В письме отмечается также незаконность попыток Армении изменить географическое название части международно признанной территории Азербайджана. Подчеркивается, что тщетность этих попыток обусловлена тем, что в их основе лежит очевидное нарушение международного права, Конституции и законодательства Азербайджана и установленных в ООН принципов и процедур стандартизации географических названий.

Ссылаясь на конкретные факты и документы, в письме опровергаются фальсификации официальных лиц Армении о том, что Нагорно-Карабахский регион Азербайджана является «землей их предков».

В связи с этим напоминается, что переселение армян на Южный Кавказ началось лишь в XIX веке, а это, в свою очередь привело к возникновению в этом регионе долговременной нестабильности, напряженности и конфликтов, которые не прекращаются до настоящего времени.

Особо отмечается, что за годы советской власти территория Армении увеличилась почти в три раза. «Это было достигнуто в результате политических манипуляций, которые были направлены на изменение существовавшей в то время демографической и территориальной структуры и в конечном счете привели к включению в 1920 году западной части Зангезурского региона Азербайджана в состав Армении, вследствие чего Нахчыванский регион Азербайджана был отрезан от остальной территории страны», — говорится в письме.

Помимо этого, нагорной части Карабаха был предоставлен статус автономной области в составе Азербайджанской ССР, а ее административные границы были определены таким образом, чтобы исключить азербайджанские населенные пункты и тем самым искусственным путем сформировать новый демографический состав населения региона. В то же время, более чем полумиллионному азербайджанскому населению, компактно проживавшему в то время в Армении, было отказано в такой же привилегии, а в последующие годы оно и вовсе было изгнано со своих родных земель.

В письме отмечается также, что мнимая забота Армении о правах проживающих в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана армян и ее частые спекуляции вокруг мер по укреплению доверия представляют собой не что иное, как тщетную попытку прикрыть свою захватническую политику, создать неверное впечатление о реальной ситуации и отвлечь внимание международного сообщества от насущной необходимости решать основные проблемы, вызванные продолжающейся агрессией против Азербайджана и связанной с ней военной оккупацией его территорий.

Ссылаясь на соответствующие международные документы и решения Международного Суда, а также авторитетные мнения признанных специалистов в области международного права, постоянный представитель Азербайджана подчеркивает, что никакое право не может осуществляться за счет нарушения прав других. «Армения не может требовать себе привилегий, в самой основе которых — грубые и систематические нарушения международного права, в том числе международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, а также дискриминационный отказ в основных правах и свободах значительно более многочисленному азербайджанскому населению, которое было изгнано и которому не позволяют вернуться в свои дома и к своему имуществу как в Армении, так и на оккупированных территориях Азербайджана», — говорится в письме.

Подчеркивается также, что Армения и ее ставленники на оккупированных территориях Азербайджана несут ответственность за международно-противоправные деяния, которые влекут за собой определенные последствия. Среди прочего, эти последствия включают обязанность государств не признавать законным положение, возникшее вследствие таких деяний, и не оказывать поддержку или помощь для сохранения такого положения. Эта обязанность является специальным твердо укоренившимся подходом к незаконным режимам и применяется в связи с международно-противоправными действиями Армении.

Кроме того, как отмечается в письме, до тех пор, пока грубые нарушения Арменией международного права будут продолжаться, Азербайджан будет иметь право реагировать, в том числе посредством осуществления своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН, а также принятия других контрмер, с тем чтобы добиться прекращения этих нарушений и обеспечить возмещение ущерба.

Постоянный представитель Азербайджана обращает внимание генерального секретаря ООН также на то, что полный разрыв всех отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе экономических, транспортных и энергетических связей, является прямым следствием продолжающейся военной оккупации Арменией территорий Азербайджана. «Очевидно, что в результате проведения своей политики агрессии и территориальных притязаний по отношению к своим соседям Армения несет всю ответственность за то, что она изолировала себя от полноценного регионального сотрудничества, за нынешнее тяжелое экономическое положение, в котором она оказалась, и за плохие условия жизни на оккупированных территориях Азербайджана», — отмечается в письме.

В заключение подчеркивается, что чем скорее Армения выведет свои вооруженные силы из Нагорно-Карабахского региона и с оккупированных территорий Азербайджана, тем быстрее будет урегулирован конфликт и обе страны и их народы смогут воспользоваться перспективами сотрудничества и экономического развития, что позволит им успешно осуществить Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон