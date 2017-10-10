    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    Генеральный директор АЗЕРТАДЖ дал интервью «Казинформ»

    10.10.2017 [17:44]

    Астана, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    В последнее время сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном приняло еще более динамичный характер, и это, естественно, оказывает позитивное влияние на расширение связей между информационными агентствами двух стран.

    Об этом сказал генеральный директор АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов в интервью Международному информационному агентству Казахстана («Казинформ»).

    В интервью подчеркивается, что АЗЕРТАДЖ осуществляет успешное сотрудничество с зарубежными новостными агентствами как в двустороннем порядке, так и в рамках международных альянсов, подписал договоры с национальными информационными агентствами 45 стран.

    Отвечая на вопросы корреспондента «Казинформ», генеральный директор довел до внимания, что в ноябре минувшего года в Баку одновременно прошли два крупных мероприятия – V Всемирный конгресс новостных агентств и XVI Генеральная ассамбля Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), АЗЕРТАДЖ в настоящее время председательствует в обеих структурах.

    Аслан Асланов рассказал о деятельности АЗЕРТАДЖ, а также сотрудничестве с «Казинформ», необходимости взаимного обмена информацией, рассказал о новых проектах агентства, ответил на другие вопросы корреспондента.

    Илаха Ахмедова

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Астана

    AZERTAG.AZ :Генеральный директор АЗЕРТАДЖ дал интервью «Казинформ»
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    10.10.2017 [16:33]
    Сергей Лавров: Заседание Совета министров иностранных дел СНГ было весьма содержательным
    10.10.2017 [15:39]
    Состоялась встреча с ветеранами, посвященная окончанию битвы за Кавказ
    09.10.2017 [16:42]
    Александр Лукашенко: Беларусь намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном
    09.10.2017 [15:32]
    В Медицинском колледже проведено мероприятие, приуроченное 25-летию создания партии «Ени Азербайджан»
    Генеральный директор АЗЕРТАДЖ дал интервью «Казинформ»