Генеральный директор АЗЕРТАДЖ дал интервью «Казинформ»

Астана, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

В последнее время сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном приняло еще более динамичный характер, и это, естественно, оказывает позитивное влияние на расширение связей между информационными агентствами двух стран.

Об этом сказал генеральный директор АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов в интервью Международному информационному агентству Казахстана («Казинформ»).

В интервью подчеркивается, что АЗЕРТАДЖ осуществляет успешное сотрудничество с зарубежными новостными агентствами как в двустороннем порядке, так и в рамках международных альянсов, подписал договоры с национальными информационными агентствами 45 стран.

Отвечая на вопросы корреспондента «Казинформ», генеральный директор довел до внимания, что в ноябре минувшего года в Баку одновременно прошли два крупных мероприятия – V Всемирный конгресс новостных агентств и XVI Генеральная ассамбля Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), АЗЕРТАДЖ в настоящее время председательствует в обеих структурах.

Аслан Асланов рассказал о деятельности АЗЕРТАДЖ, а также сотрудничестве с «Казинформ», необходимости взаимного обмена информацией, рассказал о новых проектах агентства, ответил на другие вопросы корреспондента.

Илаха Ахмедова

собкор АЗЕРТАДЖ

Астана