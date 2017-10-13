Генеральный секретарь ООН: «Бакинский процесс» занимает центральное место в рамках усилий в поддержку межкультурного диалога

Вашингтон, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил Генеральной Ассамблее организации доклад под названием «Поощрение культуры мира и межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Постоянном представительстве Азербайджанской Республики при ООН, в докладе содержится информация о деятельности основных структур ООН, занимающихся вопросами поощрения культуры мира и межрелигиозного и межкультурного диалога во исполнение соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

В разделе доклада, посвященном вопросам диалога в интересах устойчивого развития и его этнической, религиозной, социальной и культурной составляющим, генеральный секретарь ООН особо отмечает значение Всемирного форума по межкультурному диалогу, проводимого правительством Азербайджана в сотрудничестве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией, Советом Европы и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Как подчеркивает генеральный секретарь, осуществляемый с 2008 года «Бакинский процесс» занимает центральное место в рамках усилий, предпринимаемых в поддержку диалога между культурами, а Всемирный форум, созываемый в рамках этого процесса раз в два года, зарекомендовал себя в качестве ключевой глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога.

В докладе отмечается, что в работе четвертого Всемирного форума на тему: «Активизация межкультурного диалога: новые возможности для обеспечения безопасности, мира и устойчивого развития», который состоялся в Баку в начале мая 2017 года, участвовало большее число делегатов и в ходе него было проведено больше мероприятий и рабочих совещаний, чем на предыдущих форумах.

Доклад сообщает о состоявшихся в рамках Всемирного форума министерском заседании и совещании высокого уровня по борьбе с насильственным экстремизмом посредством образования девочек.

Как отмечается в докладе, в ходе Форума около 800 участников из более чем 120 стран обсудили вопросы обмена ресурсами, накопленными знаниями и опытом. По словам генерального секретаря, состоявшиеся обсуждения открывают новые возможности для совместного осмысления и принятия мер, направленных на реализацию целей Международного десятилетия сближения культур, цели 16 в области устойчивого развития – содействие построению миролюбивых и открытых обществ, осуществление «Бакинского процесса».

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон