Глава Минэкологии примет в Шамкире граждан

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

26 октября министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров примет граждан в городе Шамкир.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе министерства, в приеме, который начнется в 10:00 в Центре Гейдара Алиева города Шамкир, могут принять участие жители Шамкирского, Товузкого, Газахского и Агстафинского районов.

В ходе приема министр выслушает обращения граждан и примет необходимые меры.

Желающие прийти на прием могут зарегистрироваться, направив заявки на электронные почтовые адреса [email protected] и [email protected], или позвонив на «горячую линию» номер 168 Министерства экологии и природных ресурсов.

Граждане также могут пройти регистрацию, связавшись с Шамкирским учреждением по защите и восстановлению лесов (контактные телефоны: 050 - 532-55-84; 050 – 520-48-05; 022 – 30-7-74-35).