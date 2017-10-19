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    ОБЩЕСТВО


    Глава Минэкологии примет в Шамкире граждан

    19.10.2017 [17:00]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    26 октября министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров примет граждан в городе Шамкир.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе министерства, в приеме, который начнется в 10:00 в Центре Гейдара Алиева города Шамкир, могут принять участие жители Шамкирского, Товузкого, Газахского и Агстафинского районов.

    В ходе приема министр выслушает обращения граждан и примет необходимые меры.

    Желающие прийти на прием могут зарегистрироваться, направив заявки на электронные почтовые адреса [email protected] и [email protected], или позвонив на «горячую линию» номер 168 Министерства экологии и природных ресурсов.

    Граждане также могут пройти регистрацию, связавшись с Шамкирским учреждением по защите и восстановлению лесов (контактные телефоны: 050 - 532-55-84; 050 – 520-48-05; 022 – 30-7-74-35).

    AZERTAG.AZ :Глава Минэкологии примет в Шамкире граждан
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