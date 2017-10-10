Глава минздрава подписал приказ «О реализации программы дегельминтизации среди школьников»

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ «О реализации программы дегельминтизации среди школьников».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе министерства, документ подготовлен в соответствии с «Национальной стратегией борьбы с гельминтозами и их профилактикой в Азербайджанской Республике на 2017-2020-е годы» с целью осуществления профилактических мер против гельминтозов среди учащихся I-VI классов при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Согласно приказу, с 15 октября по ноября 2017 года в городах и районах республики среди учащихся I-VI классов будут осуществлены лечебно-профилактические меры против гельминтозов.

В документе поручается принять соответствующие меры для осуществления организационных работ.