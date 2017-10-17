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    ЭКОНОМИКА


    Годовой товарооборот между Азербайджаном и Беларусью достиг 100 миллионов долларов

    17.10.2017 [19:14]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Годовой товарооборот между Азербайджаном и Беларусью достиг 100 миллионов долларов.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, информация об этом прозвучала на состоявшемся 17 октября в Баку на азербайджано-белорусском бизнес-форуме, организованном Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане ( АЗПРОМО) при поддержке Министерства экономики.

    В мероприятии, наряду с официальными лицами Азербайджана и Беларуси, приняли участие около 100 предпринимателей, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства, промышленности, строительства, фармацевтики, ИКТ, туризма, консалтинга, финансов и др.

    Вице-президент АЗПРОМО Юсиф Абдуллаев проинформировал о мерах, осуществляемых в Азербайджане для развития ненефтяного сектора, усиления частного сектора, расширения экспорта, поощрения бренда Made in Azerbaijan и иностранных инвестиций, дальнейшего улучшения бизнес-среды и др. Он также коснулся азербайджано-белорусских экономических связей и возможностей дальнейшего сотрудничества.

    Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей ( работодателей) Азербайджанской Республики (ASK) Мамед Мусаев отметил, что годовой товарооборот между Азербайджаном и Беларусью, увеличился и достиг 100 миллионов долларов. Президент ASK отметил расширение связей между предпринимателями двух стран, указал на значение созданного в Беларуси первого Торгового дома Азербайджана в развитии торгово-экономического сотрудничества.

    Руководитель Торгово-промышленной палаты Беларуси Владимир Улахович подчеркнул, что его страна проявляет большой интерес к экономике Азербайджана, указал на широкие возможности сотрудничества в различных сферах экономики между двумя странами. Владимир Улахович отметил значение деловых встреч и бизнес-форумов с точки зрения выстраивания новых бизнес-связей, пригласил бизнесменов двух стран к активному сотрудничеству.

    В рамках Торгово-промышленной палаты Беларуси был подписан меморандум о сотрудничестве между ASK и Торгово-промышленной палатой Беларуси.

    Мероприятие продолжилось двусторонними встречами между предпринимателями.

    AZERTAG.AZ :Годовой товарооборот между Азербайджаном и Беларусью достиг 100 миллионов долларов
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