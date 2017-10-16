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    КУЛЬТУРА


    Грандиозный концерт Николая Баскова в Баку

    16.10.2017 [17:42]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    «Золотой голос» и народный артист России Николай Басков отметил свой день рождения грандиозным концертом в Баку.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 15 октября концерт прошел в “Baku Crystall Hall”. Зрителям было представлена уникальная, яркая шоу-программа под названием «Игра».

    На вечере прозвучали всеми любимые хиты, а также новые композиции. Шоу вызвало большой восторг у публики.

    Концерт Н.Баскова стал одним из значимых культурных событий для нашей столицы этой осенью.

    AZERTAG.AZ :Грандиозный концерт Николая Баскова в Баку
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