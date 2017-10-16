Грандиозный концерт Николая Баскова в Баку
AzerTAg.az
16.10.2017 [17:42]
Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ
«Золотой голос» и народный артист России Николай Басков отметил свой день рождения грандиозным концертом в Баку.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 15 октября концерт прошел в “Baku Crystall Hall”. Зрителям было представлена уникальная, яркая шоу-программа под названием «Игра».
На вечере прозвучали всеми любимые хиты, а также новые композиции. Шоу вызвало большой восторг у публики.
Концерт Н.Баскова стал одним из значимых культурных событий для нашей столицы этой осенью.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
07.10.2017 [12:47]
06.10.2017 [12:55]
06.10.2017 [11:59]
02.10.2017 [17:26]
МУЛЬТИМЕДИА
16.10.2017 [17:54]
16.10.2017 [13:25]
16.10.2017 [11:36]
16.10.2017 [10:04]
16.10.2017 [17:36]
16.10.2017 [16:57]
16.10.2017 [14:53]
16.10.2017 [17:59]
16.10.2017 [17:40]
16.10.2017 [15:59]
16.10.2017 [15:51]
16.10.2017 [17:55]
16.10.2017 [16:29]
16.10.2017 [15:56]
16.10.2017 [12:06]
16.10.2017 [17:45]
16.10.2017 [17:17]
14.10.2017 [18:31]
14.10.2017 [14:53]
16.10.2017 [15:51]
13.10.2017 [12:49]
13.10.2017 [11:48]
16.10.2017 [15:58]
16.10.2017 [14:57]
15.10.2017 [09:48]
16.10.2017 [16:02]
16.10.2017 [14:45]
14.10.2017 [18:50]
16.10.2017 [13:00]
16.10.2017 [13:50]
14.10.2017 [22:27]
14.10.2017 [19:20]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание