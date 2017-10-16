Грандиозный концерт Николая Баскова в Баку

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

«Золотой голос» и народный артист России Николай Басков отметил свой день рождения грандиозным концертом в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 15 октября концерт прошел в “Baku Crystall Hall”. Зрителям было представлена уникальная, яркая шоу-программа под названием «Игра».

На вечере прозвучали всеми любимые хиты, а также новые композиции. Шоу вызвало большой восторг у публики.

Концерт Н.Баскова стал одним из значимых культурных событий для нашей столицы этой осенью.