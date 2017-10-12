Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ Грузоперевозки по новой железной дороге Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), построенной на азербайджано-иранской границ начнутся в конце ноября. Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов сказал на проходящем в Баку Международном нефтяном саммите.

AZERTAG.AZ : Грузоперевозки по новой железной дороге Астара-Астара начнутся в конце ноября

© При использовании информации гиперссылка обязательна.

При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам