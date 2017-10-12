Грузоперевозки по новой железной дороге Астара-Астара начнутся в конце ноября
AzerTAg.az
12.10.2017 [11:52]
Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ
Грузоперевозки по новой железной дороге Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), построенной на азербайджано-иранской границ начнутся в конце ноября.
Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов сказал на проходящем в Баку Международном нефтяном саммите.
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