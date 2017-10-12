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    Грузоперевозки по новой железной дороге Астара-Астара начнутся в конце ноября

    12.10.2017 [11:52]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Грузоперевозки по новой железной дороге Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), построенной на азербайджано-иранской границ начнутся в конце ноября.

    Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов сказал на проходящем в Баку Международном нефтяном саммите.

    AZERTAG.AZ :Грузоперевозки по новой железной дороге Астара-Астара начнутся в конце ноября
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