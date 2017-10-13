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    Gucci отказывается от натурального меха в своих коллекциях

    13.10.2017 [17:08]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    Итальянский дом моды Gucci решил отказаться от использования натурального меха, начиная с весны-лета 2018 года.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание The Independent, модный бренд больше не будет использовать никакие виды меха, в частности норки, лисы, кролика, а также каракуля. Такое решение приняли благодаря креативному директору бренда Алессандро Микеле, который начал сотрудничество с модным домом в 2015 году.

    «Социальная ответственность является одной из основных ценностей Gucci, и мы, как и раньше, стремимся к тому, чтобы делать все для улучшения ситуации с окружающей средой и животными»,– заявил президент и главный исполнительный директор Марк Бизарри во время выступления в Лондонском колледже моды.

    Известный бренд Gucci также планирует вступить во Всемирный альянс против использования меха, где находится ряд международных организаций, выступающих в защиту прав животных.

     

    AZERTAG.AZ :Gucci отказывается от натурального меха в своих коллекциях
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    Gucci отказывается от натурального меха в своих коллекциях Gucci отказывается от натурального меха в своих коллекциях