Gucci отказывается от натурального меха в своих коллекциях

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Итальянский дом моды Gucci решил отказаться от использования натурального меха, начиная с весны-лета 2018 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание The Independent, модный бренд больше не будет использовать никакие виды меха, в частности норки, лисы, кролика, а также каракуля. Такое решение приняли благодаря креативному директору бренда Алессандро Микеле, который начал сотрудничество с модным домом в 2015 году.

«Социальная ответственность является одной из основных ценностей Gucci, и мы, как и раньше, стремимся к тому, чтобы делать все для улучшения ситуации с окружающей средой и животными»,– заявил президент и главный исполнительный директор Марк Бизарри во время выступления в Лондонском колледже моды.

Известный бренд Gucci также планирует вступить во Всемирный альянс против использования меха, где находится ряд международных организаций, выступающих в защиту прав животных.