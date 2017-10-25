Houston Chronicle: Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы"

Вашингтон, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

Американская газета Houston Chronicle опубликовала статью бывшего члена высшего руководства компании Amoco и почетного консула Азербайджана в США Арта МакХаффи под названием "Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в своей статье автор пишет о первых годах пребывания в Азербайджане после подписания "Контракта века", в котором экономическая ситуация в стране, ставшей независимой после распада СССР, оставляла желать лучшего. В настоящее время, спустя более 20 лет Азербайджан и его столица Баку являются центрами экономической деятельности, пишет МакХаффи, тем самым став надежным торговым и энергетическим союзником Запада в непростом регионе. Нефтегазовая промышленность страны в значительной степени способствовала ее трансформации и росту, подчеркивает консул.

Далее в статье приводится информация о "Контракте века". Автор пишет, что в середине 1990-х годов после восстановления внутреннего порядка и заключения соглашения о прекращении огня с Арменией Президент Азербайджана Гейдар Алиев сделал нефть национальным приоритетом. Amoco и девять других компаний совместно с ГНКАР подписали соглашение по разработке комплекса нефтяных месторождений, тем самым расширив экономический потенциал региона.

В прошлом месяце партнеры первоначального консорциума расширили и возобновили сотрудничество еще на 25 лет. Первоначальная сделка способствовала процветанию Азербайджана, а сегодняшняя сделка обеспечит долгосрочную энергетическую безопасность Европы. Обсуждая проблемы энергетической безопасности Европы и зависимость некоторых европейских стран от единственного поставщика газа и изменчивой геополитической ситуации, МакХаффи пишет, что крайне важно, чтобы Европа была в состоянии диверсифицировать импорт энергетических ресурсов. Последний контракт, подписанный в сентябре в Азербайджане, способствует этому процессу.

Помимо ГНКАР, консорциум теперь включает британскую компанию BP, которая купила Amoco в 1998 году, ExxonMobil и Chevron из США, Inpex и Itochu из Японии, Statoil из Норвегии, TPAO из Турции и ONGC Videsh из Индии.

С момента подписания "Контракта века", пишет автор, с месторождения Азери-Чыраг-Гюнешли добыто около трех миллиардов баррелей нефти вместе с природным газом. Успех первого миллиардного нефтяного проекта проложил путь для дополнительных инвестиций в десятки миллиардов долларов со стороны западных нефтяных компаний. Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, после завершения первоначального контракта последовало много дополнительных проектов, включая комплексное освоение комплекса месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли, Основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан в Средиземное море, разработку гигантского газового месторождения "Шахдениз" и строительства Южного газового коридора для транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу.

Контракт прошлого века помог Азербайджану достичь процветания, которого едва можно было представить себе в далеком 1994 году. Контракт этого века поможет европейцам спать спокойно в холодные зимние ночи, зная, что они не полностью зависят от одного поставщика, пишет в заключение МакХаффи.

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон