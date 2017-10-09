Игрок НБА во время сплава по реке спас тонувшую женщину

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Американский форвард клуба НБА "Юта" Табо Сефолоша спас женщину, которая тонула в реке, сообщает газета The Salt Lake Tribune. Инцидент произошел в Юте на реке Прово.

Спортсмен со своей женой и двумя дочерьми отправился в воскресенье на рафтинг (сплав по горной реке). Там же Лори Кларк с детьми и своими друзьями решила поплавать на лодке, которая в один момент ударилась о камень и перевернулась, в непростой момент Кларк потеряла спасательный жилет и усугубила ситуацию.

Одна из подруг потерпевшей, сидя в лодке, схватила ее за майку и старалась удержать женщину, которая начала тонуть. Сефолоша вовремя пришел на помощь и затащил Кларк на борт своего рафта.

"Сефолоша не понимает, что я действительно была в ужасе и отчаянии. Он на самом деле спас мою жизнь в этот день", - прокомментировала инцидент Кларк.

"Я не знаю, сколько бы могла еще удерживать ее, он спас ей жизнь", - добавила подруга тонувшей.

Сефолоша летом текущего года подписал с "Ютой" двухлетний контракт на сумму 10,5 млн долларов. В прошлом сезоне американец играл за "Атланту". Он провел 62 матча в регулярном сезоне, набирая в среднем по 7,2 очка за матч и совершая 4,4 подбора, приводит статистику спортсмена ТАСС.