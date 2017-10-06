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    Иньеста подписал с «Барселоной» контракт до конца карьеры

    06.10.2017 [18:27]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о заключении соглашения с полузащитником Андресом Иньестой.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт клуба, контракт будет действовать до конца карьеры спортсмена.

    33-летний Иньеста дебютировал в составе «Барселоны» 29 октября 2002 года. С тех пор испанец провел за команду 639 матчей, в которых забил 55 мячей. С 2015 года является капитаном команды. В систему «Барселоны» он попал в сентябре 1996 года, когда ему было 12 лет.

    Иньеста вместе с Лионелем Месси являются рекордсменами «Барселоны» по числу выигранных в ее составе титулов - по 30.

    Сам Месси тоже должен был подписать новый контракт, но пока этот процесс затягивается.

    AZERTAG.AZ :Иньеста подписал с «Барселоной» контракт до конца карьеры
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