Иньеста подписал с «Барселоной» контракт до конца карьеры

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о заключении соглашения с полузащитником Андресом Иньестой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт клуба, контракт будет действовать до конца карьеры спортсмена.

33-летний Иньеста дебютировал в составе «Барселоны» 29 октября 2002 года. С тех пор испанец провел за команду 639 матчей, в которых забил 55 мячей. С 2015 года является капитаном команды. В систему «Барселоны» он попал в сентябре 1996 года, когда ему было 12 лет.

Иньеста вместе с Лионелем Месси являются рекордсменами «Барселоны» по числу выигранных в ее составе титулов - по 30.

Сам Месси тоже должен был подписать новый контракт, но пока этот процесс затягивается.