Иностранные туристы – частые гости в Дом-музее Таира Салахова

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Прогуливаясь по Ичеришехер, можно наткнуться на указатели, которые приведут вас к Дому-музею всемирно известного азербайджанского мастера кисти, народного художника Таира Салахова. Этот «молодой» музей был открыт в Государственном архитектурно-историческом заповеднике Ичеришехер в 2012 году.

В интервью АЗЕРТАДЖ директор музея Саадат Мирзоева рассказала историю создания этого очага культуры.

«Хотя Таир Салахов проживает в России, его любовь к Родине велика. Именно поэтому в 2011 году выдающийся художник принял решение передать свой дом вместе со всем имуществом азербайджанскому народу, через год здесь был создан музей. За 5 лет наш музей прошел большой путь, здесь часто проводятся культурные мероприятия, мастер-классы для начинающих художников, мы прилагаем все усилия, чтобы взрастить новое поколение талантов, которые в дальнейшем прославят нашу страну во всем мире. Что касается экспозиции, хочу отметить, что, помимо личных вещей, ценных картин, наград и дипломов, здесь хранится коллекция старинных ковров и медных изделий. Каждый экспонат приковывает особое внимание. Сам Таир Салахов очень часто приезжает в Баку и каждый раз посещает наш музей. Коллектив музея делает все для сохранения и пропаганды творческого наследия живой легенды, одного из величайших художников современности Таира Салахова», - сказала Саадат Мирзоева.

«На первых порах нам было нелегко. Музей было тяжело найти, его редко посещали. Но мы целенаправленно посещали учебные заведения и культурные организации, рассказывали о нашем музее, а также установили в Ичеришехер указательные таблички. И за короткое время все изменилось. Сейчас музей посещает большое количество туристов и жителей столицы, которые с большим интересом осматривают этот старинный трехэтажный дом, где родился и вырос великий художник. Здесь царит творческая атмосфера: вы можете посмотреть полотна Таира Салахова, награды и медали, свидетельствующие о его достижениях, личные вещи и многое другое. В следующем году Таиру Салахову исполнится 90 лет и мы тщательно готовимся к его юбилею, уже разрабатываем план мероприятий», - отметила в заключение директор музея.