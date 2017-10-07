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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Институт истории НАНА готовит к изданию книгу “История Зангезура”

    07.10.2017 [16:04]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    По инициативе и указанию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Институте истории Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) готовится фундаментальное исследование “История Зангезура”.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в НАНА, на заседании Ученого совета института прошли обсуждения по вопросу издания книги “История Зангезура” и приняты конкретные решения.

    На заседании приняты решения относительно проведения 90-летнего юбилея ученого-арменоведа Исрафила Мамедова, исследований в архивах Австрии, мероприятий об истории азербайджано-польских отношений, одобрения издания монографии ученого-историка Полада Халилова “Из истории деятельности съезда нефтепромышленников Баку (конец XIX - начало XX века)” и по другим вопросам.

    Директор Института истории, академик Ягуб Махмудов заявил, что история отношений между Азербайджаном и Австрией восходит к XVI веку – периоду властвования династии Сефевидов и Габсбургов: “Архивные документы Австрии, касающиеся эпохи Сефевидов, будут доставлены в Азербайджан”.

    На заседании Ученого совета института было сообщено, что посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов выявил архивный документ по переписке между правителем азербайджанского государства Аггоюнлу Узун Гасаном и королем Польши Казимиром. В этой связи азербайджанские ученые посетят Польшу.

    Отметим, что в текущем месяце в рамках проекта Фонда прикладных исследований, осуществляемого при поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики, состоится совместный с Институтом истории семинар “Актуальные проблемы защиты национальных интересов Азербайджана в условиях усиления конфликтов в регионе”.

    AZERTAG.AZ :Институт истории НАНА готовит к изданию книгу “История Зангезура”
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