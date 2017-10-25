    • / СПОРТ

    СПОРТ


    «Интер» повторил клубный рекорд, набрав 26 очков в первых 10 турах

    25.10.2017 [17:20]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    Футбольный клуб «Интер» обыграл «Сампдорию» (3:2) в 10-м туре серии А.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по итогам 10 матчей команда тренера Лучано Спаллетти набрала 26 очков, одержав восемь побед при двух ничьих.

    «Интер» повторил свой рекордный показатель по набранным очкам после 10 туров. Столько же «нерадзурри» набрали в 10 матчах в сезоне-1997/98.

    В том сезоне «Интер» по итогам чемпионата занял второе место с 69 очками, пропустив вперед «Ювентус» (74 очка).

    AZERTAG.AZ :«Интер» повторил клубный рекорд, набрав 26 очков в первых 10 турах
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    25.10.2017 [17:22]
    Renault объявила об уходе из Формулы Е
    24.10.2017 [14:39]
    Российский оргкомитет чемпионата мира по футболу разорвал контракт на обслуживание VIP-лож во время ЧМ со связываемой с семьей Блаттера компанией Match Hospitality AG
    24.10.2017 [14:30]
    В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр-2018
    24.10.2017 [11:16]
    Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия Евроигр-2019
    «Интер» повторил клубный рекорд, набрав 26 очков в первых 10 турах