«Интер» повторил клубный рекорд, набрав 26 очков в первых 10 турах

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

Футбольный клуб «Интер» обыграл «Сампдорию» (3:2) в 10-м туре серии А.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по итогам 10 матчей команда тренера Лучано Спаллетти набрала 26 очков, одержав восемь побед при двух ничьих.

«Интер» повторил свой рекордный показатель по набранным очкам после 10 туров. Столько же «нерадзурри» набрали в 10 матчах в сезоне-1997/98.

В том сезоне «Интер» по итогам чемпионата занял второе место с 69 очками, пропустив вперед «Ювентус» (74 очка).