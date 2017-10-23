Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ Полузащитник футбольного клуба «Цзянсу Сунин» Рамирес перейдет в «Интер». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, клубы, владельцами которых является компания «Suning Commerce Group», договорились об аренде бразильца в январе. Напомним, что 30-летний хавбек был приобретен в январе прошлого года у «Челси» за 28 миллионов евро.

AZERTAG.AZ : «Интер» зимой арендует Рамиреса

© При использовании информации гиперссылка обязательна.

При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам