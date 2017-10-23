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    «Интер» зимой арендует Рамиреса

    23.10.2017 [10:16]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    Полузащитник футбольного клуба «Цзянсу Сунин» Рамирес перейдет в «Интер».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, клубы, владельцами которых является компания «Suning Commerce Group», договорились об аренде бразильца в январе.

    Напомним, что 30-летний хавбек был приобретен в январе прошлого года у «Челси» за 28 миллионов евро.

    AZERTAG.AZ :«Интер» зимой арендует Рамиреса
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