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    ПОЛИТИКА


    Ирена Шяулене: Мы надеемся, что опыт Литвы и сотрудничество между нашими странами положительно скажутся на развитии Азербайджана

    19.10.2017 [17:10]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    Близкие отношения между Литвой и Азербайджаном сложились давно. Об этом говорят прекрасно работающие наши парламентские группы, тесные культурные связи. Число студентов из Азербайджана в высших учебных заведениях Литвы увеличивается. Между нашими странами расширяются связи в сфере экономики, торговли, энергетики, реализуются транспортные проекты.

    Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказала находящаяся с визитом в Азербайджане вице-спикер Сейма Литвы Ирена Шяулене.

    «Есть намерения углублять сложившиеся отношения между нашими странами в различных сферах. Уже 10 лет работает такой межпарламентский формат, как ГУАМ и Балтийская ассамблея. Мы активно сотрудничаем, делимся опытом, который накопила Литва при подготовке к вступлению в Европейский Союз и надеемся, что наш опыт и сотрудничество между нашими странами положительно скажутся на развитии Азербайджана», - сказала И. Шяулене.

    AZERTAG.AZ :Ирена Шяулене: Мы надеемся, что опыт Литвы и сотрудничество между нашими странами положительно скажутся на развитии Азербайджана
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