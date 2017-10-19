Ирена Шяулене: Мы надеемся, что опыт Литвы и сотрудничество между нашими странами положительно скажутся на развитии Азербайджана

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

Близкие отношения между Литвой и Азербайджаном сложились давно. Об этом говорят прекрасно работающие наши парламентские группы, тесные культурные связи. Число студентов из Азербайджана в высших учебных заведениях Литвы увеличивается. Между нашими странами расширяются связи в сфере экономики, торговли, энергетики, реализуются транспортные проекты.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказала находящаяся с визитом в Азербайджане вице-спикер Сейма Литвы Ирена Шяулене.

«Есть намерения углублять сложившиеся отношения между нашими странами в различных сферах. Уже 10 лет работает такой межпарламентский формат, как ГУАМ и Балтийская ассамблея. Мы активно сотрудничаем, делимся опытом, который накопила Литва при подготовке к вступлению в Европейский Союз и надеемся, что наш опыт и сотрудничество между нашими странами положительно скажутся на развитии Азербайджана», - сказала И. Шяулене.