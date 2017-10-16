    • / СПОРТ

    СПОРТ


    Ирэна Хубулова: За эту победу я благодарна родителям и родным

    16.10.2017 [16:25]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ 

    За эту победу я благодарна Богу, своему тренеру Станиславу Касоеву, родителям и родным.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала выступающая за Азербайджан чемпионка мира по самбо среди юниорок Ирэна Хубулова.

    Чемпионка сказала: «Я впервые боролась с украинской спортсменкой Анастасией Безатосна, мне она была незнакома как спортсменка. Мне удалось выиграть первенство, но, несмотря на победу, я не очень довольна собой. В ходе соревнований у меня временами был брак в технике, я допускала ошибки, так что буду оттачивать технику дальше».

    AZERTAG.AZ :Ирэна Хубулова: За эту победу я благодарна родителям и родным
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    16.10.2017 [15:59]
    Исполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срок
    16.10.2017 [15:53]
    Свыше 330 шахматистов выйдут на старт Мемориала Чигорина
    16.10.2017 [15:38]
    Футбольный клуб «Реал» интересуется Алабой
    16.10.2017 [13:35]
    Брендон Хартли сядет за руль Toro Rosso в Остине
    Ирэна Хубулова: За эту победу я благодарна родителям и родным