Ирэна Хубулова: За эту победу я благодарна родителям и родным

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

За эту победу я благодарна Богу, своему тренеру Станиславу Касоеву, родителям и родным.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала выступающая за Азербайджан чемпионка мира по самбо среди юниорок Ирэна Хубулова.

Чемпионка сказала: «Я впервые боролась с украинской спортсменкой Анастасией Безатосна, мне она была незнакома как спортсменка. Мне удалось выиграть первенство, но, несмотря на победу, я не очень довольна собой. В ходе соревнований у меня временами был брак в технике, я допускала ошибки, так что буду оттачивать технику дальше».