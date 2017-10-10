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    Исландия стала самой маленькой по численности населения страной, когда-либо выходившей на ЧМ

    10.10.2017 [11:48]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Сборная Исландии по футболу, обыграв в заключительном матче квалификации Косово (2:0), вышла на ЧМ-2018.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на tribuna.com, исландцы с 22 набранными очками заняли первое место в группе «I» и завоевали прямую путевку в финальную часть чемпионата мира.

    Таким образом, Исландия установила рекорд став самой маленькой по численности населения страной (330 000 жителей), когда-либо выходившей на чемпионат мира.

    Ранее это достижение принадлежало Тринидад и Тобаго, население которого составляет 1,3 миллиона человек.

     

    AZERTAG.AZ :Исландия стала самой маленькой по численности населения страной, когда-либо выходившей на ЧМ
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