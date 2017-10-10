Исландия стала самой маленькой по численности населения страной, когда-либо выходившей на ЧМ
AzerTAg.az
10.10.2017 [11:48]
Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ
Сборная Исландии по футболу, обыграв в заключительном матче квалификации Косово (2:0), вышла на ЧМ-2018.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на tribuna.com, исландцы с 22 набранными очками заняли первое место в группе «I» и завоевали прямую путевку в финальную часть чемпионата мира.
Таким образом, Исландия установила рекорд став самой маленькой по численности населения страной (330 000 жителей), когда-либо выходившей на чемпионат мира.
Ранее это достижение принадлежало Тринидад и Тобаго, население которого составляет 1,3 миллиона человек.
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