Исландия стала самой маленькой по численности населения страной, когда-либо выходившей на ЧМ

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

Сборная Исландии по футболу, обыграв в заключительном матче квалификации Косово (2:0), вышла на ЧМ-2018.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на tribuna.com, исландцы с 22 набранными очками заняли первое место в группе «I» и завоевали прямую путевку в финальную часть чемпионата мира.

Таким образом, Исландия установила рекорд став самой маленькой по численности населения страной (330 000 жителей), когда-либо выходившей на чемпионат мира.

Ранее это достижение принадлежало Тринидад и Тобаго, население которого составляет 1,3 миллиона человек.