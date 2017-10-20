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    Испанский портал «Mundo Deportivo» поправил ошибку в связи с «Карабах»ом

    20.10.2017 [14:28]

    Мадрид, 20 октября, АЗЕРТАДЖ 

    На размещенной в испанском портале «Mundo Deportivo» статье об игроке клуба «Атлетико Мадрид» Янника Кораско была допущена ошибка. Так, в статье было отмечено, что испанский клуб играл против «армянского «Карабаха».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в результате оперативного вмешательства посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Испания, ошибка была устранена. Представленные в статье слова были заменены на «азербайджанский «Карабах».

    Напомним, что в последние дни в испанской прессе опубликованы множество статей и информаций об Азербайджане, клубе «Карабах», Агдаме и др. Как и медиа-структуры «Marca», «AS», «ABC» и др., портал «Mundo Deportivo» также опубликовал несколько материалов по вышеназванной теме. В этих публикациях говорится об экономическом развитии Азербайджана, современности Баку, а также об оккупации и разрушении в результате войны города Агдам - родины клуба «Карабах», отмечается, что «Карабах» является чемпионом Азербайджана.

    Айгюн Алиева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Мадрид

    AZERTAG.AZ :Испанский портал «Mundo Deportivo» поправил ошибку в связи с «Карабах»ом
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