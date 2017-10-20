Испанский портал «Mundo Deportivo» поправил ошибку в связи с «Карабах»ом

Мадрид, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

На размещенной в испанском портале «Mundo Deportivo» статье об игроке клуба «Атлетико Мадрид» Янника Кораско была допущена ошибка. Так, в статье было отмечено, что испанский клуб играл против «армянского «Карабаха».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в результате оперативного вмешательства посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Испания, ошибка была устранена. Представленные в статье слова были заменены на «азербайджанский «Карабах».

Напомним, что в последние дни в испанской прессе опубликованы множество статей и информаций об Азербайджане, клубе «Карабах», Агдаме и др. Как и медиа-структуры «Marca», «AS», «ABC» и др., портал «Mundo Deportivo» также опубликовал несколько материалов по вышеназванной теме. В этих публикациях говорится об экономическом развитии Азербайджана, современности Баку, а также об оккупации и разрушении в результате войны города Агдам - родины клуба «Карабах», отмечается, что «Карабах» является чемпионом Азербайджана.

Айгюн Алиева

собкор АЗЕРТАДЖ

Мадрид