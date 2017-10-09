Исполнительный совет ЮНЕСКО выберет кандидата на пост нового генерального директора организации

Вашингтон, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

С 4 по 18 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО проходит 202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО под председательством главы совета Майкла Уорбса из Германии. Одним из основных частей сессии заключается в выдвижении кандидата со стороны Совета на пост генерального директора ЮНЕСКО, после чего этот кандидат будет представлен на всеобщее голосование, которое пройдет 10 ноября и в котором будут участвовать все 195 государства-членов Организации во время предстоящей 39-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Генеральная конференция пройдет с 30 октября по 14 ноября. Отбор кандидатов начнется 9 октября, и голосование будет проводиться тайным голосованием. Победитель должен быть поддержан 30-ю из 58-ми членов совета, а затем одобрен 195 членами Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, кандидатуры семи претендентов будут рассмотрены на голосовании Исполнительного совета: Полада Бюльбюльоглу из Азербайджана, Фам Санг Чау из Вьетнама, Муширы Хаттаб из Египта, Хамада бин Абдулазиза аль-Кавари из Катара, Киана Тана из Китая, Веры Эль-Хури Лакоеуиле из Ливана и Одри Азулей из Франции. Кандидатура двоих дипломатов -Хуана Альфонсо Фуэнтес Сориа из Гватемалы и Салеха Аль-Хаснави из Ирака была уже отозвана.

Как известно, ЮНЕСКО является специализированным учреждением ООН по вопросам образования, науки и культуры. Целями организации являются содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры, обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашённых в Уставе ООН, для всех народов, без различия расы, пола, языка, ориентации или религии. ЮНЕСКО как организация, наиболее известная своим списком объектов всемирного наследия, за последние годы была омрачена конфликтами на Ближнем Востоке. После того, как организация приняла Палестину в качестве члена, Соединенные Штаты - тогдашний крупнейший финансовый спонсор ЮНЕСКО - прекратили выплаты организации. На пост генерального директора ЮНЕСКО должен будет вступить человек, способный перестроить взаимоотношения и атмосферу взаимодействия в организации.

Новый генеральный директор должен вступить на должность 15 ноября, тем самым заменив нынешнего главу организации Ирину Бокову, которая работала на этом посту два четырехлетних срока. Исполнительный совет ЮНЕСКО также завершит предварительный проект программы и бюджета Организации на 2018-2021 года, который будет представлен на утверждение Генеральной конференции.