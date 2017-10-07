Исследователи назвали родину «ледового человека» Отци

Баку, 7 октября, AЗЕРТАДЖ

Ученые пришли к мнению, что предполагаемые родственники или знакомые знаменитого «ледового человека» Отци, найденного в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле, могли жить в Швейцарии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на журнал Archaeologische Informationen, сначала считали, что это останки альпиниста, однако затем выяснилось, что мумии уже более 5 тысяч лет.

Как пишет издание, в Швейцарии археологи обнаружили медный топор, который был похож на тот, который нашли рядом с альпийской мумией.

«Этот топор был изготовлен из той же меди, добытой в Тоскане, как и оружие Отци. Как правило, мы крайне редко думаем о том, что люди по разные стороны Альп могли поддерживать тесные контакты», — передает телеканал «РЕН-ТВ» слова ученого из департамента археологии и культурного наследия кантона Цуг Гишан Шерен.

По мнению ученого, наши предки, жившие в горах, хорошо знали их, так как постоянно добывали там пищу и ресурсы для своего выживания.