Исторической край Китая, расположенный на пересечении двух рек

Сычуань, 16 октября, Гюнель Меликова, АЗЕРТАДЖ

Группа журналистов стран Евразии накануне XIX съезда Коммунистической партии Китая находятся с визитом в Китайской Народной Республике.

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в первый день визита представители СМИ ознакомились с провинцией Сычуань Китайской Народной Республики.

Находящаяся на юго-западе Китая провинция Сычуань расположена на пересечении рек Янцзы и Хуанхэ. Провинция, которая кратко называется «Чуан» или «Шу», обладает прекрасным ландшафтом, устойчивым производством и развитыми торговыми сферами, имеет древнюю историю. На территории Сычуань с площадью 486 тысяч квадратных километров с населением 91 миллион человек, расположен 21 город. Провинция долгие годы по уровню развития экономики занимает первое место среди 12 регионов западного Китая. Произведенный в 2017 году в провинции Сычуань внутренний валовый продукт достиг 1608 миллиардов юаней, и это означает рост на 8,2 процента по сравнению с прошлым годом. Сычуань, имеющий уникальное географическое расположение, сохраняет свое лидерство во многих сферах. В провинции, обладающей богатыми ресурсами, есть месторождения 11 видов редких металлов. В прошлом году 5 природных и культурных заповедников мирового значения, расположенных в провинции, посетили 630 миллионов местных и более 3 миллионов иностранных граждан.

Здесь в 109 высших учебных заведениях обучаются более 4 миллионов специалистов по различным сферам и 20 миллионов работников, обладающих специальными техническими способностями. Провинция имеет торгово-экономические связи со всеми странами мира, здесь функционируют 16 консульств.

На проведенной в Сычуане встрече с журналистами заместитель заведующего отделом пресс-протокола канцелярии по иностранным и миграционным делам провинции Сьяо Юнган подробно проинформировал о регионе. Назвав очередной съезд историческим событием, представитель руководства провинции отметил, что визиты, совершаемые накануне торжественного мероприятия в различные регионы республики, наряду с ознакомлением со страной, также вносят вклад в расширение дружбы и взаимного сотрудничества.

Заместитель заведующего отделом Сычуаньской комиссии по развитию и реконструкции Кан Дзелан выступила с докладом на тему «Один пояс, один путь». Она сказала: «Мы считаем, что для того, чтобы узнать Китай, в первую очередь, следует ознакомиться с Сычуанем. Регион с точки зрения территории и населения является одной из крупных провинций Китайской Народной Республики. Сычуань, занимающий третье место в стране по численности населения, с точки зрения природы и социально-экономического развития, один из главных центров Китая. Устойчивое социально-экономическое развитие является основным достижением провинции. Богатый реками Сычуань имеет высокие показатели в производстве гидроэнергии. Наряду с экономическим развитием, провинция добилась значительных успехов и в научной области. Мы готовы сотрудничать во всех сферах со странами, которые вы представляете, во имя совместного развития и в этом направлении вы – представители СМИ также можете сыграть определенную роль».

Другие выступившие рассказали о туристическом развитии провинции и борьбе с бедностью.

Представители СМИ, отправившиеся во второй день мероприятия в городе Мейшань, ознакомились здесь с пропускным пунктом контейнерной станции Цинбайтзань железной дороги Китай-Европа, китайской электрической корпорацией Дунфан в районе Тьянфу, научным городком и Хейтунским Акционерным обществом открытого типа, производящим пищевую продукцию провинции Сычуань.

Затем представители медиа встретились с заведующим отделом пропаганды города Мейшань Фу Цином. Поприветствовав представителей медиа, заведующий отделом проинформировал их о городе Мейшань: «Вы ознакомились с развивающимися в последние годы в нашем городе различными научно-экономическими и производственными областями. Эти предприятия можно считать ведущими сферами города Мейшань. Мы приложим все усилия для обеспечения дальнейшего устойчивого развития социально-экономической сферы. Мы заинтересованы в расширении дружеских отношений и сотрудничества с вашими странами. Наряду с этим охрана экологии и природы является одним из основных вопросов, поставленных перед нами. В последние годы в нашем городе заложены более ста парков. Расширение числа водохранилищ в городе является также приоритетным вопросом».

Далее состоялось обсуждение по различным сферам сотрудничества, были даны ответы на вопросы журналистов.

Визит продолжится до 22 октября.