Итальянская пресса широко освещает конференцию по азербайджано-итальянским отношениям

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Конференция, состоявшаяся по случаю 25-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией в Сенате Италии на тему «25-летнее сотрудничество между Азербайджаном и Италией: путь, ведущий к стратегическому партнерству», находится в центре внимания итальянских СМИ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел, в опубликованных в таких итальянских печатных органах, как «Il Giornale», «Globalist», «AGI», «Agenzia Nova», «Agenparl», «Notizie Geopolitiche», «Globus Magazine», «Scenari Internazionali», «Sicilian Network», «Daily Cases», «Andradelab», «Rete Sole» статьях, репортажах и интервью предоставлена информация о стратегическом партнерстве между нашими странами, отмечено, что целью конференции является определение перспектив двусторонних связей. В публикациях также уделено место мнениям лиц, выступивших на конференции, в том числе вице-президента Сената Италии Линды Ланчилотты, заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Бенедетто Делла Ведовы, заместителя министра культуры Антимо Чезаро, председателя постоянной комиссии политики Европейского Союза Сената Ванино Кити, посла Азербайджана в этой стране Мамеда Ахмедзаде, посла Италии в Баку Аугусто Массари, председателя рабочей группы по азербайджано-итальянским межпарламентским связям Милли Меджлиса Азера Керимли, председателя межпарламентской ассоциации друзей Азербайджана в парламенте Италии, сенатора Серджио Дивины, председателя постоянной комиссии по финансам и казне Сената, заместителя председателя межпарламентской ассоциации друзей Азербайджана Мауро Марино, руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмета Гаджиева, заместителя вице-президента SOCAR Виталия Бейлярбекова, генерального исполнительного директора компании SNAM Марко Альвера, члена межпарламентской ассоциации друзей Азербайджана, сенатора Мариа Риззотти, сенатора, бывшего министра образования Стефании Джианнини, советника Исламского совета Италии Министерства внутренних дел Италии, заместителя председателя Исламского религиозного совета Италии (CO.RE.IS), председателя Совета образования и культуры на Западе ISESCO Яхья Паллавичини и др.