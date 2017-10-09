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    Итальянский футболист Андреа Пирло в декабре повесит бутсы на гвоздь

    09.10.2017 [10:52]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    38-летний знаменитый итальянский полузащитник Андреа Пирло объявил, что завершит карьеру по окончании контракта с "Нью-Йорк Сити". Соглашение чемпиона мира - 2006 с американским клубом истекает в конце декабря 2017 года.

    "Осознаю, что время пришло. Каждый день ты испытываешь физические проблемы, ты не можешь тренироваться, как ты хочешь, потому что у тебя всегда есть какая-то проблема. В моем возрасте настало время сказать "хватит". Я займусь чем-нибудь другим.

    Вернусь в Италию в декабре. У меня есть несколько идей, но дайте мне время, чтобы принять решение", - цитирует Пирло La Gazzetta dello Sport.

    Экс-футболист "Милана" и "Ювентуса" присоединился к "Нью-Йорк Сити" летом 2015 года. Пирло, в активе которого 116 матчей за сборную Италии, шесть раз выигрывал Серию A и дважды Лигу чемпионов.

    AZERTAG.AZ :Итальянский футболист Андреа Пирло в декабре повесит бутсы на гвоздь
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