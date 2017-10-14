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    КУЛЬТУРА


    Изменена дата показа оперы «Лейли и Меджнун» в Москве

    14.10.2017 [14:53]

    Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    По договоренности Азербайджанской национальной консерватории и функционирующей в России Студии культуры и искусства изменена дата показа оперы «Лейли и Меджнун» в Москве.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в консерватории, опера будет представлена на суд зрителей в концертном зале «Crocus City Hall» (Москва) в начале 2018 года. Причиной тому послужили технические проблемы.

    Купленные билеты будут действительны в день показа.

    Отметим, что премьера была назначена на 16 октября.

    AZERTAG.AZ :Изменена дата показа оперы «Лейли и Меджнун» в Москве
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