Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

По договоренности Азербайджанской национальной консерватории и функционирующей в России Студии культуры и искусства изменена дата показа оперы «Лейли и Меджнун» в Москве.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в консерватории, опера будет представлена на суд зрителей в концертном зале «Crocus City Hall» (Москва) в начале 2018 года. Причиной тому послужили технические проблемы.

Купленные билеты будут действительны в день показа.

Отметим, что премьера была назначена на 16 октября.