Израильский эксперт: Азербайджан является островком стабильности, благополучия и совместного мирного проживания представителей всех конфессий

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

Отношения Израиля и Азербайджана носят характер стратегического партнерства. Израиль всегда с большим вниманием и теплотой относился к Азербайджану. Израиль неоднократно заявлял о своем уважении территориальной целостности Азербайджана. Израиль является одним из основных покупателей азербайджанской нефти в мире. В свою очередь, Азербайджан нуждается в современных израильских высоких технологиях в сельском хозяйстве, военной промышленности, телекоммуникациях и этот список можно продолжить. В то же время две страны продвигают образовательные, гуманитарные и культурные проекты.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал глава представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Государстве Израиль, известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут, выступая с лекцией «Азербайджано-израильские отношения: фактор мультикультурализма и толерантности" в Азербайджанском университете языков. Мероприятие было организовано Научно-исследовательской лабораторией мультикультурализма и университетским Центром по изучению Израиля и Ближнего Востока.

Выступая перед студентами Арье Гут, будучи хорошо осведомленным об исторических азербайджанских реалиях, на примере жизни еврейской общины Азербайджана, при помощи детальной документальной презентации представил студенческой аудитории уникальный опыт сосуществования мусульман, евреев и христиан, который должен стать достоянием мировой общественности.

"Азербайджан был и остается родиной для представителей многих религий и народов. На древней азербайджанской земле сосуществовали иудаизм и ислам, огнепоклонничество и христианство. Эта земля и сегодня продолжает демонстрировать невероятное стремление к толерантности и веротерпимости. Одним из ярких примеров азербайджанской толерантности является теплое и братское отношение к представителям еврейской общины страны. Стоит отметить тот факт, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма, евреи никогда не чувствовали себя здесь чужими или дискомфортно. Евреи в Азербайджане себя чувствовали как на Родине, и если даже им приходилось по тем или иным причинам уезжать в другие страны на постоянное проживание, одна мысль об Азербайджане, азербайджанская речь или музыка наворачивали слезы тоски по этому народу, по этой республике, по Баку, где евреи в течение истории всегда находили убежище от всяких угроз. Это наш второй родной дом. Я на собственном примере могу это подтвердить», – подчеркнул Арье Гут.

Эксперт в ходе документальной презентации обратил внимание участников студентов на то, что несмотря на вооруженный конфликт с Арменией и агрессию Армении против Азербайджана, Страна Огней является образцом межцивилизационного и межконфессионального диалога. То есть, даже этот кровопролитный армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт не смог ожесточить сердца азербайджанцев по отношению к другим народам, и Азербайджан продолжает с распростертыми объятиями тепло относиться ко всем народам. "Еврейская община в Азербайджане играет важную и интегральную роль в этом диалоге. Сегодня в этом жестоком мире, где полыхают как межнациональные, так и межрелигиозные конфликты, Азербайджан является островком стабильности, благополучия и совместного мирного проживания представителей всех конфессий. Азербайджан ясно дает понять миру, что проводит политику толерантности и мультикультурализма, которые являются образом жизни азербайджанского общества и многие выходцы из Азербайджана гордятся этим фактором толерантности", – отметил Арье Гут.

Израильский эксперт отметил: «Руководство Азербайджана проявляет заботливое и теплое отношение к традициям и жизни еврейской общины страны. Древний поселок Красная Слобода – единственное и уникальное место за пределами Израиля, компактного проживания горских евреев в мире, это настоящая гордость Азербайджана. То, что вы можете увидеть в Красной Слободе — это результат тесного сотрудничества и партнерства религиозных конфессий в Азербайджане — мусульман и евреев. Сегодня у нас есть реальный и подлинный образец того, как люди разных религий могут мирно сосуществовать и уважать друг друга". По мнению Гута, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в подлинном смысле слова оказывает внимательное, чуткое и теплое отношение ко всем проживающим общинам в Азербайджане, в том числе и к еврейской. "Президент Алиев за свою приверженность светскому государству, толерантности, за уважительное отношение ко всем конфессиям и народам, проживающим в Азербайджане, в том числе и к евреям, заслужил уважение и почтение большей части как израильского общества, так и еврейских общин мира. В Израиле высоко оценивают усилия Президента Ильхама Алиева по развитию экономики Азербайджана, который становится важным, сильным и независимым актором мирового сообщества. Израиль активно выступает в поддержку территориальной целостности Азербайджана и осуждает захватнические и агрессивные действия Армении. Израиль, как реальный и подлинный партнер, продемонстрировал свою поддержку Азербайджану относительно возвращения Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов, которые на протяжении 25 лет находятся под оккупацией Армении», - отметил израильский эксперт.

"Сегодня это неопровержимый факт, что ни одна страна на территории Евразии не имеет таких тесных и теплых отношений с Израилем, как Азербайджанская Республика. Эти отношения могут служить моделью сотрудничества Израиля с мусульманской страной. Несколько лет назад были построены новые синагоги в центре Баку и самый большой образовательный еврейский центр на Южном Кавказе. Сейчас именно в Азербайджане строится и создается первый в мире Музей горских евреев. Здесь евреи и азербайджанцы веками живут, как родные братья, они связаны общей судьбой и историей. Азербайджан в реальном смысле является подлинным и настоящим образцом межцивилизационного диалога. Покажите мне еще одну страну - мусульманскую или христианскую, где под патронажем Президента были построены две синагоги и образовательный еврейский центр. Думаю, другой такой страны вы просто не найдете», — резюмировал израильский эксперт Арье Гут.

Затем эксперт ответил на интересующие вопросы студентов Азербайджанского университета языков.