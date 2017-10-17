Известное американское издание написало о героизации террористов и нацистов в Армении

Вашингтон, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Американское издание News Blaze опубликовало статью американской журналистки и публициста Нурит Грингер под названием "Восхваляемый террорист Армении: Варужан Гарабедян", в которой говорится о героизации террористов и нацистов в Армении. Автор пишет, что Варужан Гарабедян (Карапетян), совершивший террористический акт против граждан Турции и других стран во французском аэропорту, в Армении прославляется как национальный герой.

Гарабедян, сирийский гражданин с армянскими корнями, был членом армянской террористической организации АСАЛА ("Армянская секретная армия освобождения Армении"). 15 июля 1983 года, когда ему было всего 20 лет, Гарабедян, являвшийся в то время главой французского отделения АСАЛА, заложил бомбу в стойке регистрации пассажиров авиакомпании Turkish Airlines в парижском аэропорту Орли. Это было частью глобальной кампании АСАЛА по борьбе с Турцией за признание так называемого "геноцида" армян. В результате взрыва погибли восемь человек, 55 человек получили ранения. Четверо погибших были французами, двое – турками, один - американцем, один - шведом. 3 марта 1985 года Гарабедян был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. 23 апреля 2001 года, проведя 17 лет в тюрьме, Гарабедян был помилован апелляционным судом французского Бурджа и освобожден с условием депортации в Армению, отмечает Грингер.

В Армении, куда Гарабедян прибыл после французской тюрьмы, он был объявлен героем. Мэр города Ереван Роберт Назарян пообещал предоставить Гарабедяну работу и квартиру. В Ереване Гарабедян был принят с почестями тогдашним премьер-министром Андраником Маргаряном, который выразил радость в связи с его освобождением. Армянская интеллигенция, включая Зория Балаяна, Сильву Капутикян, Соса Саркисяна, Геворка Эмина, Перча Зейтунцяна, Левона Ананяна и других, выразили поддержку террористу Гарабедяну.

Далее автор пишет и про других немалоизвестных своими злодеяниями армянских террористов. Грингер отмечает, что когда Армения оккупировала территории Азербайджана, одним из главных виновников резни в Ходжалы, совершенной армянскими войсками против азербайджанских гражданских лиц 26 февраля 1992 года, был террорист Монте Мелконян. В 2016 году в присутствии президента Армении, министров правительства, руководителей правящей партии и парламентариев в Ереване был открыт памятник Гарегину Нжде - армянскому националисту и нацисту.

В заключение статьи Грингер пишет, что, принимая во внимание поддежку Арменией террористов и нацистов, мир не должен молчать после двух десятилетий оккупации этой страной 20 процентов международно признанной территории Азербайджана, и должен приложить все усилия для восстановления справедливости.

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон