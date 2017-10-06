Известный казахский кинокритик посетит «YARAT»

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

10 октября в Пространстве современного искусства «YARAT» состоится презентация фильма режиссера Эмира Байгаза «Раненый ангел».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в презентации ленты с хронометражем 1 час 53 минуты примет участие известный казахский кинокритик Наргиз Шукенова. Авторский фильм "Раненый ангел” является второй частью кинотрилогии, повествующей о непростых судьбах ребят подросткового возраста из казахстанской провинции. Совершенно разные ребята из небольшого поселка пытаются найти себя в новом и непонятном мире, определяя и закладывая весь свой дальнейший путь.

Фильм будет показан на казахском языке с русскими субтитрами.