Известный казахский кинокритик посетит «YARAT»
AzerTAg.az
Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ
10 октября в Пространстве современного искусства «YARAT» состоится презентация фильма режиссера Эмира Байгаза «Раненый ангел».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в презентации ленты с хронометражем 1 час 53 минуты примет участие известный казахский кинокритик Наргиз Шукенова. Авторский фильм "Раненый ангел” является второй частью кинотрилогии, повествующей о непростых судьбах ребят подросткового возраста из казахстанской провинции. Совершенно разные ребята из небольшого поселка пытаются найти себя в новом и непонятном мире, определяя и закладывая весь свой дальнейший путь.
Фильм будет показан на казахском языке с русскими субтитрами.
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