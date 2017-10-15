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    К 2021 году суды в ОАЭ станут «умными»

    15.10.2017 [18:03]

    Абу-Даби, 15 октября, АЗЕРТАДЖ

    К 2021 году судебная система Объединенных Арабских Эмиратов сделает «умный» скачок в своей деятельности и совершит переход к электронным судебным процессам, сообщает издание Zawya.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вместо традиционных судебных разбирательств будут проводиться видеоконференции в режиме реального времени. Также будет действовать единый центр письменного перевода, который будет подключать переводчиков к секретарям судов и судьями через компьютерный экран. В ближайшие четыре года планируется создать полноценный онлайн механизм судебных разбирательств.

    Как заявил министр юстиции Султан бен Саид Аль-Бади, инновации и технологии являются основной опорой этих инициатив, направленных на параллельный рост страны и ее продвижении к «умной» трансформации. По его словам, эти инициативы направлены на защиту культурного разнообразия страны, обеспечение справедливости для всех в рекордное время без ущерба для целостности закона и достижение счастья для всего общества.

    Политика министерства юстиции основана на использовании технологий для облегчения доступа к правосудию, подготовки судебных органов на основе новых критериев эффективности и распространения правовой культуры в обществе.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :К 2021 году суды в ОАЭ станут «умными»
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